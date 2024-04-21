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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إيرادات الأفلام.. مفاجأة عمرو يوسف وهشام ماجد وصدمة على ربيع وبيومى فؤاد

عمرو يوسف
عمرو يوسف

انطلق موسم عيد الفطر السينمائى بعرض 4 أفلام فى العيد حيث تنافس على العيدية كل من "شقو وعالماشى وفاصل من اللحظات اللذيذة وأسود ملون".

 كما يستمر فى العرض فيلم الحريفة من موسم نصف العام وحققت الافلام إجمالى اليوم إيرادات بلغت قيمتها 2.638.361 جنيه. 

شقو

وجاء فى المركز الأول فيلم شقو والذى حقق إيرادات بلغت قيمتها 1.280.670 جنيه

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما ،بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن اكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري و انتاج احمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

فاصل من اللحظات اللذيذة

أما فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة جاء فى المركز الثانى حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 1.126.607 جنيه.

وعلق هشام ماجد على الانتقادات التى واجهها بسبب فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" بأنه يتشابه مع فيلم "باربى".

وقال هشام ماجد فى برنامج et بالعربى : بنقدم أدوار شخصيتين في عالم موازي، والفيلم ملوش علاقة بباربي بس فعلا هنا الزاهد شبه باربي، عشان كده الناس ربطت بين العملين، والناس لما تشوف هتفهم قصة الفيلم.  

عالماشى

وتذيل القائمة فيلم عالماشى والذى حقق إيرادات بلغت قيمتها 201.503 جنيها.  

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تاليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري. 

أسود ملون 

بينما حقق فيلم أسود ملون إيرادات بلغت قيمتها 27.466 جنيه ليختل المركز الرابع. 

ويشارك في بطولة فيلم أسود ملون، الفنانة رنا رئيس، بيومي فؤاد، محمد الكيلاني، ميس حمدان، منة عرفة وأحمد فتحي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح عثمان، وإخراج حسن البلاسي.

الحريفة

ويكمل فيلم الحريفة مدة عرضه فى موسم عيد الفطر نظرا للنجاح الذى حققه العمل منذ عرضه فى موسم نصف العام وحتى الان حيث بلغت إيراداته اليوم 2115 جنيه ليأتى فى المركز الخامس. 

أسود ملون الحريفة هشام ماجد دينا الشربيني فاصل من اللحظات اللذيذة فيلم شقو فيلم عالماشى فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

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