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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

عزاء عمدة الدراما المصرية| قرار مهم من المهن التمثيلية بشأن الراحل صلاح السعدني.. ومنع نجل شقيقه من السفر لهذا السبب

الفنان الراحل صلاح
الفنان الراحل صلاح السعدني

عزاء صلاح السعدني.. رحل الفنان صلاح السعدني عن عالمنا يوم الجمعة الماضية الموافق 19 من أبريل الجاري، وذلك عن عمر ناهز 81 عامًا، وشُيعت الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلاميين والرياضيين علي حضور الجنازة لتقديم واجب العزاء.

وأثناء تشييع جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني إلي مثواه الأخير بمقابر العائلة، انفعل الفنان أحمد السعدني، نجل الراحل صلاح السعدني، علي أحد المراسلين في المقابر، لذلك قررت الأسرة اقتصار العزاء على المعزيين فقط دون وجود كاميرات للإعلام.

عزاء صلاح السعدني

ومن المقرر أن يقام مساء اليوم الأحد 21 من أبريل الجاري، عزاء الفنان صلاح السعدني بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد عقب صلاة المغرب، وقررت أسرة الراحل صلاح السعدني اقتصار العزاء علي المعزيين من الأهالي والأصدقاء فقط.

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اقتصار إقامة عزاء الفنان صلاح السعدني على استقبال المعزين فقط، دون التغطية الصحفية، وذلك بالتنسيق مع أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني.

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عزاء عمدة الدراما المصرية| قرار مهم من المهن التمثيلية بشأن الراحل صلاح السعدني.. ومنع نجل شقيقه من السفر لهذا السبب

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