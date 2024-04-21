يحيى الفخراني عن صلاح السعدني: كان إنساناً بمعنى الكلمة

قال الفنان القدير يحيى الفخراني إن الراحل صلاح السعدني ترك اثراً في النفوس لايستطيع نسيانه وأنه كان إنسانا بمعنى الكلمة لم يغضب منه أحداً يوماً وسيرته عطرة.



وتابع خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON":"كل حاجه في شخصيته مش هقدر أنساها هو كان إنسان جداً عمره مازعل حد سيرته طيبة وهذا مايبقى ".



وعن ثقافة جيل صلاح السعدني قال:" حظنا كجيل أننا كنا محاطين بمثقفين وكتاب حظنا أن طبيعة ذلك الزمن كان كذلك نحن نتاج لزمن معين والدليل على ذلك طبيعة الاعمال الراهنة مقارنة بالسابق الان التكنولوجيا والاكشن طاغيين على الاعمال ".

المفكرين

وواصل:" الانسان في أي زمن ممكن يقف نفسه لكن إحنا كنا محظوظين بأننا محاطين بنخبه المثقفين والكتاب والمفكرين ونحن نتاج ذلك الجيل وتلك الحقبة وكانت القراءة بالنسبة لنا متعة ومكنش ينفع أننا منكنش بنقرأ".