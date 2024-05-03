خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش

قالت داليا نعمان، المحامية والمتخصصة في الشأن الأسري، إن ارتداء المرأة للملابس الفضفاض لا يحميها من التحرش، موضحة أن الشخص الذي يمارس التحرش ليس رجلا، لأنه فعل مشين جرمته جميع الرسالات السماوية.

وأضافت داليا نعمان، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، التحرش يضع مرتكبه في وضع مقزز ويدل على أن شخص مريض نفسيا، ولا يوجد مبرر مهما كانت قوته يعطي الحق للرجل بالتحرش ضد الفتيات.

الود والاحترام

تابع المتخصصة في الشأن الأسري، يجب أن يسود الود والاحترام بين الزملاء والزميلات في العمل ولا يجب أن يترجم التقدير والوفاء بين الأصدقاء إلى معاني سلبية أو في غير موضعها الحقيقي.

