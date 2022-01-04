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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة أوروبية تعلن اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور

انفلونزا الطيور
انفلونزا الطيور

أعلنت مجموعة "أنفول" للدواجن غرب فرنسا، اكتشاف بؤرة لمرض إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة تابعة لها.

وقالت المجموعة وفق وكالة رويترز للأنباء إنه تم اكتشاف التفشي في مزرعة تربي حوالي 13 ألف ديك رومي في بوفو بمنطقة فيندي.

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كارثة للحياة البرية.. إنفلونزا الطيور تضرب إسرائيل ونفوق آلاف الطيور المهاجرة

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إسرائيل تعدم عشرات آلاف الدواجن والديوك الرومي بعد تفشي إنفلونزا الطيور

وصرح يان نيديليك مدير مجموعة أنفول: "معنى هذا أن هناك منطقة إصابة جديدة"، مؤكدا أن مخاوف الإصابة كانت عالية بالفعل نظرا لوجود ​​عدد كبير من مزارع الدواجن في المنطقة ووقوعها أيضا في ممرات هجرة الطيور".

وانتشرت إنفلونزا الطيور بسرعة في أوروبا خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أثار حالة تأهب شديد في القطاع بعد أن أدت موجات تفش سابقة إلى إعدام عشرات ملايين الطيور.

واكتُشفت أول إصابة بمزرعة في فرنسا يوم 26 نوفمبر 2021 في مزرعة دواجن في الشمال.

مزارع الدواجن انفلونزا الطيور دولة أوروبية ديك رومى مرض إنفلونزا الطيور فرنسا

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