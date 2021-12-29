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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعدم عشرات آلاف الدواجن والديوك الرومي بعد تفشي إنفلونزا الطيور

إسرائيل تعدم عشرات
إسرائيل تعدم عشرات آلاف الطيور بسبب إنفلونزا الطيور

قررت إسرائيل إعدام عشرات الآلاف من طيور الديك الرومي في محاولة لاحتواء تفش خطير لإنفلونزا الطيور في البلاد.

وأدى تفشي إنفلونزا الطيور إلى وفاة أكثر من 5 آلاف من طيور الكركي المهاجرة في إسرائيل، الأمر الذي دفع السلطات لإعلان حظر دخول الزائرين إلى المحميات الطبيعية والتحذير من نقص محتمل في البيض جراء إعدام الدجاج المحلي كإجراء وقائي.

وقالت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرج "إنها الكارثة الأسوأ على الإطلاق للحياة البرية في تاريخ البلاد"، مؤكدة أنه  تم إعدام مئات الآلاف من الدواجن.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى احتمالية أن يكون الأطفال الذين زاروا المحمية قد لمسوا أحد طيور الكركي المصابة، ما قد يساهم في نشر عدوى إنفلونزا الطيور للبشر، فيما تتطلع السلطات إلى استيراد البيض من الخارج.

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ومن المتوقع أن تصل إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة شحنة تشمل 100 ألف بيضة بسبب النقص المتوقع على خلفية تفشي إنفلونزا الطيور في حظائر الدجاج، حسب هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وأشارت إلى أنه يجب إتلاف عشرات الملايين من البيضات وحوالي 600 ألف دجاجة نظرا للأوضاع الوبائية الخطيرة، حيث تعهد وزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير بأن يتم تعويض أصحاب الدجاج المتضررين.

ويوم الاثنين، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مع مستشاره للأمن القومي وخبراء آخرين لمناقشة الجهود المبذولة لمنع حدوث ذلك.

بينما يخضع الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالطيور المصابة لعلاج وقائي، فيما لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن انتقال الفيروس إلى البشر.

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