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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول اجتماع للرئيس الفلسطيني داخل إسرائيل منذ 2010.. تفاصيل لقاء عباس وجانتس

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني يلتقي بيني جانتس في منزله بإسرائيل

كشفت وسائل إعلام عبرية تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في منزله قرب تل ابيب.

 

وأشارت إلى أن هذا اللقاء بين الرئيس الفلسطيني هو أول لقاء رسمي يعقده عباس مع وزير دفاع إسرائيلي داخل إسرائيل وليس في الضفة أو الخارج منذ عام 2010.

وقالت التقارير إن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ وماجد فرج حضرا اللقاء مع الرئيس محمود عباس وأن اللقاء شهد تبادل الهدايا بين عباس وجانتس.

وقال حسين الشيخ  عضو اللجنة المركزية لحركة فتح على حسابه بموقع تويتر "التقى مساء اليوم السيد الرئيس محمود عباس بالوزير بيني جانتس، حيث تناول الاجتماع أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية، وكذلك الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين، وتناول الاجتماع العديد من القضايا الامنية والاقتصادية والإنسانية".

فيما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يظهر موكب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إسرائيل.

وأشارت إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي أعرب عن نيته مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة مع السلطة الفلسطينية في المجالين الاقتصادي والمدني.

بينما ذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في بيان أن "وزير الدفاع استضاف الليلة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في منزله في روش هاعين، حيث ناقش الاثنان مختلف القضايا الأمنية والمدنية، واستمر الاجتماع قرابة ساعتين ونصف".

وأضاف البيان أن "جانتس أبلغ رئيس السلطة أنه ينوي مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة، وأكد على الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني ​​والحفاظ على الاستقرار الأمني ​​ومنع الإرهاب والعنف".

ويعد اجتماع عباس وجانتس ثاني لقاء بينهما منذ تشكيل الحكومة، بعد لقائهما في رام الله قبل نحو شهرين.

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