اليوم.. لطيفة تحيى حفلا غنائيا فى اكسبو دبى

تستعد الفنانة لطيفة لإحياء حفل جماهيري ضخم اليوم على هامش اكسبو دبي 2020، وتغني لطيفة في الحفل باقة من ألمع أغنياتها الجديدة ‏والقديمة، حيث تدمج بين أغاني الماضي والحاضر.



ويعد هذا الحفل هو الثانية للنجمة لطيفة في اكسبو دبي، بعد احيائها حفل جائزة الصحافة ‏العربية، والذي اقيم منذ عدة أيام وحقق نجاحا كبيرا، بحضور نخبة من رموز الصحافة والإعلام ‏في الوطن العربي، وأبدعت لطيفة خلال الحفل بغناء قصيدة "تأملات" التي تعد خامس تعاون لها مع الشيخ محمد ‏بن راشد آل مكتوم.‏

كانت لطيفة، قد طرحت مؤخرا أغنية "الأستاذ" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، والأغنية من ‏كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس.



وتجاوز الكليب حاجز الـ5.2 مليون مشاهدة بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 7 سبتمبر الماضي، وظهر معها الفنان أحمد كرارة في أحداث الكليب الذي تم تصويره بجوار أهرامات الجيزة.

كليب الأستاذ

طرحت الفنانة لطيفة أغنيتها الجديدة “الاستاذ” والتى يشارك فيها الفنان احمد كرارة وذلك عبر قناتها على موقع اليوتيوب.

وصوَّرت لطيفة، الكليب، في سقارة وبمنطقة الأهرامات، ونشرت بعض الصور منه، ووصفها جمهورها بعروس قرطاج في حضن الفراعنة.

وتنقل أغنية "الاستاذ"، لطيفة، نقلة نوعية فيما تقدمه من محتوى موسيقي، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس.