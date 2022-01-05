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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تلال القمامة تحاصر أهالي شارع عرابي بشبرا الخيمة

صدى البلد

«الشارع مليان زبالة ومفيش حد من المسئولين بيهتم برفعها» بتلك الكلمات بدأ محمد عبد المقصود ، أحد سكان شارع عرابي بحي غرب شبرا الخيمة رسالته لخدمة القراء " بين الناس " التي يخصصها موقع صدى البلد الإخباري لقرائه، يشكو من انتشار أكوام القمامة بالشارع وخاصة منطقة البنزينة و المنشية.

 

وقال في رسالته التي بعث بها لـ صدى البلد: «شارع أحمد عرابي القمامة فيه اتحولت لتلال والحشرات منتشرة فيها ومفيش حد من الحي ولا عربات القمامة بترفعها، مما سبب معاناة لسكان المنطقة وخاصة الاطفال».

 

وأضاف : «اشتكينا كتير علشان عربيات الحي ترفع القمامة وكل فين وفين يبعتولنا عربية، وتاني يوم الوضع يرجع لما كان عليه وتراكم تلال القمامة علشان مفيش صناديق للزبالة».

 

وأَشار: "أصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التي تسبب الحساسية والربو لدى السكان، وللعلم ندفع رسوم نظافة باستمرار".

 

وتابع: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا".

 

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين، التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأضرار الناتجة عنها.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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