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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول ظهور للأسير الفلسطيني أبو هواش بعد تعليق إضرابه عن الطعام.. فيديو

أول ظهور للأسير أبو
أول ظهور للأسير أبو هواش بعد تعليق إضرابه عن الطعام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد أول ظهور للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، وذلك بعد تعليق إضرابه عن الطعام عقب 141 يوماً.

ويظهر الفيديو، الأسير هشام أبو هواش وهو مبتسم، وذلك بعد انتصاره على الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قالت مساء الثلاثاء، إن الأسير هشام أبو هواش وافق على تعليق إضرابه عن الطعام بعد 141 يوماً؛ رفضاً لاعتقاله الإداري.

وأشارت الهيئة إلى أن إنهاء حبس الأسير هشام أبوهواش جاء بعد اتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلي يقضي بالإفراج في الـ26 من فبراير المقبل.

وعانى أبو هواش في الفترة الأخيرة من إضرابه عن الطعام من وضع صحي حرج، حيث كان يتعرض لغيبوبة متقطعة، كما عانى من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات.

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يُشار إلى أن الأسير أبو هواش يبلغ من العمر 40 عاما وهو من دورا جنوب غرب الخليل، ومعتقل منذ الـ27 من أكتوبر عام 2020، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

فيما أعربت عائلة الأسير هشام أبو هواش، عن شكرها للرئيس الفلسطيني محمود عباس على جهوده بإنهاء ملف ابنها.

وثمنت العائلة في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني، مساء الثلاثاء، متابعته وتوجيهاته الحثيثة والتي تكللت باتفاق يقضي بالإفراج عن الأسير هشام في فبراير المقبل، بعد خوضه إضرابًا عن الطعام لمدة 141 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.

من جانبه، أشاد الرئيس عباس بصمود أبو هواش في وجه الاحتلال وإجراءاته التعسفية، واصفا إياه بالابن البار للشعب الفلسطيني.

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