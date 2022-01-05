أول ظهور للأسير الفلسطيني أبو هواش بعد تعليق إضرابه عن الطعام.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد أول ظهور للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، وذلك بعد تعليق إضرابه عن الطعام عقب 141 يوماً.

ويظهر الفيديو، الأسير هشام أبو هواش وهو مبتسم، وذلك بعد انتصاره على الاحتلال الإسرائيلي.

احتفالات ابتهاجا بانتصار الأسير هشام أبو هواش pic.twitter.com/J8Vc2EzKKZ — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) January 4, 2022

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قالت مساء الثلاثاء، إن الأسير هشام أبو هواش وافق على تعليق إضرابه عن الطعام بعد 141 يوماً؛ رفضاً لاعتقاله الإداري.

Hisham Abu Hawash raises the victory sign after ending his hunger strike that lasted for 141 days.

كام اسير في الوطن العربي في نفس حال الاسير #أبو_هواش لازم العالم كله يقف لهم وقفت تضامن #الحرية_للأسير_هشام_أبو_هواش وكل #معتقلي_الرأي #مصر #العراق #سوريا #اليمن #السعودية #الامارات pic.twitter.com/BFOkFcS1ST — pery Ahmed (@P_E_R_Y_A) January 4, 2022

وأشارت الهيئة إلى أن إنهاء حبس الأسير هشام أبوهواش جاء بعد اتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلي يقضي بالإفراج في الـ26 من فبراير المقبل.

وعانى أبو هواش في الفترة الأخيرة من إضرابه عن الطعام من وضع صحي حرج، حيث كان يتعرض لغيبوبة متقطعة، كما عانى من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات.

يُشار إلى أن الأسير أبو هواش يبلغ من العمر 40 عاما وهو من دورا جنوب غرب الخليل، ومعتقل منذ الـ27 من أكتوبر عام 2020، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

فيما أعربت عائلة الأسير هشام أبو هواش، عن شكرها للرئيس الفلسطيني محمود عباس على جهوده بإنهاء ملف ابنها.

وثمنت العائلة في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني، مساء الثلاثاء، متابعته وتوجيهاته الحثيثة والتي تكللت باتفاق يقضي بالإفراج عن الأسير هشام في فبراير المقبل، بعد خوضه إضرابًا عن الطعام لمدة 141 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.

من جانبه، أشاد الرئيس عباس بصمود أبو هواش في وجه الاحتلال وإجراءاته التعسفية، واصفا إياه بالابن البار للشعب الفلسطيني.