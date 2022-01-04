بعد إضرابه عن الطعام 141يوما.. إسرائيل تفرج عن الأسير الفلسطيني أبو هواش

أنهى الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، اليوم الثلاثاء، إضرابه عن الطعام الذي دام 141 يوما، بعد التوصل لاتفاق مع السلطات الإسرائيلية على إنهاء اعتقاله الإداري في 26 فبراير المقبل.

وقال جواد بولس، محامي أبو هواش، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية: "تسوية مع السلطات الإسرائيلية تم بموجبها تعليق الأسير هشام أبو هواش إضرابه عن الطعام الذي استمر 141 يوما بينما تعلن إسرائيل أن الاعتقال الإداري بحقه ينتهي في 26 من شهر شباط المقبل ولن يتم تجديده".

وفي سياق متصل، أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن اتفاقًا تم بشأن قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 141 يومًا، ويقضي بالإفراج عنه في السادس والعشرين من شهر فبراير القادم 2022".

وقال عماد أبو هواش شقيق الأسير هشام، في تصريحات صحفية "شقيقي هشام ينتصر ويفك الإضراب بعد قرار بالإفراج عنه في السادس والعشرين من شهر فبراير، الاحتلال كان ينوي تمديد اعتقال هشام لشهرين والآن ألغي بعد انتصار هشام.

وتصاعد التضامن الدولي والعربي والمحلي الفلسطيني، في الأيام الأخيرة، مع قضية الأسير الفلسطيني أبو هواش، حيث عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء الحالة الصحية الحرجة لأبو هواش، فيما أكدت منظمة التعاون الإسلامي وقوفها إلى جانب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والعمل على إيصال صوتهم ومعاناتهم للعالم أجمع.