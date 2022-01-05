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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة مسؤولة أمريكية اشتهرت بمناهضة لقاحات كورونا بعد إصابتها بالفيروس

وفيات كورونا
وفيات كورونا

توفيت كيلي إرنبي، النائبة السابقة للمدعي العام في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتي اشتهرت برفضها للقاحات فيروس كورونا، وذلك إثر مضاعفات إصابتها بالفيروس.

وأفاد بيان صادر عن الحزب الجمهوري في مقاطعة أورانج، بأن أرنبي توفيت "بشكل غير متوقع بعد إصابتها بـ فيروس كورونا لفترة وجيزة"، ولم يذكر البيان موعد وفاتها.

وعملت إرنبي كنائبة للمدعي العام في مقاطعة أورانج لمدة 10 سنوات.

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وفي عام 2020 ترشحت لشغل مقعد في الجمعية المحلية للولاية، ممثلة الحزب الجمهوري، لكنها خسرت.

كما كانت عضوا منتخبا في الحزب الجمهوري في مقاطعة أورانج وكانت في منتصف فترة ولايتها التي مدتها أربع سنوات عندما توفيت.

وإثر وفاة إرنبي، غرد بن تشابمان، رئيس الجمهوريين في منطقة كوستا ميسا الكبرى، علي منصة "تويتر": "لقد فقدت صديقة عزيزة بسبب مضاعفات كورونا.. كنت إلهام للكثيرين منا هنا في مقاطعة أورانج".

فيروس كورونا مناهضي اللقاحات ولاية كاليفورنيا أمريكا لقاحات كورونا

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