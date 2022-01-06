ضبط نص طن مواد غذائية ولحوم فاسدة فى حملة على النوادي النيلية بالمنصورة

قام مكتب الأغذية المركزي بالمنصورة بش حملة مكبرة علي النوادي المطلة علي النيل للتأكد من جودة الأغذية المقدمة للاعضاء أثناء الأعياد والعطلات والتاكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيرس كورونا والمنشات الغذائية المحيطة بالنوادي.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة وذلك استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد .

فيما تم المرور علي 16 منشأة غذائية وجد منها 3 بدون ترخيص واغلاق منشأتين لوجود خطر داهم بهم كما تم تحرير عدد 12 محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية للعاملين، وتم سحب عدد 32 عينة للفحص بالمعامل المركزية.

كما تم ضبط 268 كيلو أغذية مختلفة للتغير في خواصها وعدم وجود بيان عليها شملت 135 كيلو لحم مجمدة ومتبلة و 20 كيلو شاورما فراخ (سيخ شاورما) و45 كيلو فراخ متبلة و30 كيلو فراخ مجمدة و38 كيلو عجين وقد تم تحرير المحاضر اللازمة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

كما تم اعدام مايقرب من نص طن مواد غذائية وزيوت وعصائر لتغير في خواصها شملت 100 كيلو خضار طازج (طماطم /خيار /جزر / كابتشو) و40 كيلو دجاج مطهي و60 كيلو أرز بسمتي مطهي و200 لتر زيوت محروقة و100 عصائر ومياة غازية.

و شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

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