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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مرض جديد يصيب الأطفال في جنوب أفريقيا بموافقة الأمهات

طفل مريض
طفل مريض

يواجه ملايين الأطفال في أفريقيا، خطر من نوع جديد وهو انتشار متلازمة مرضية تصيب الأطفال بنسبة اكبر مقارنة بالفئات العمرية الأخرى.

 

ووفقا لموقع "دويتش فيله" الألماني هذا المرض هو متلازمة الكحول الجنينية الذي يصيب ملايين الأطفال في جنوب أفريقيا، ويُصاب به الأطفال عندما تشرب النساء الحوامل الكحول.

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ومن الممكن أن يكون التأثير على الاطفال قويا، أو في حالات اخرى بدرجات متفاوتة، وفي جنوب أفريقيا تحديدا يعاني أكثر من 10%  من الأطفال من أعراض متلازمة الكحول الجنينية - وهي أعلى نسبة في جميع أنحاء العالم.

 

وينتشر هذا المرض في جنوب أفريقيا أكثر من أي مكان آخر في العالم، ورغم تأثر 10% من الأطفال حديثي الولادة إلا أن التأثر والإصابة به يكون عالميا أيضا، بنسبة تصل إلى 2%.

 

وتكون بداية الإصابة بالمرض عندما تشرب الأم الكحول أثناء الحمل، فإنه يؤدي إلى معاناة الاطفال من مرض التلف الدماغي غير القابل للعلاج، والذي يؤدي إلى زيادة العدوانية لديهم وصعوبات التعلم وتوقف النمو والإصابة بمشاكل أخرى.


وعن سبب الأزمة وهي شرب النساء للكحول يكون بسبب اللجوء إليه كوسيلة للهروب من حياتهن القاسية في الأحياء الفقيرة، وتحاول حكومة جنوب أفريقيا والمنظمات المدنية من وخارج البلاد المساعدة في السيطرة على انتشار المرض.

 

وتتمثل الجهود في تنفيذ برامج توعية لمساعدة الحوامل. لكن مع ارتفاع معدلات البطالة وعنف العصابات ، فإن هذا ليس بالأمر السهل عليهن إذ تتعرض نسبة كبيرة منهن للعنف المنزلي أيضا.

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