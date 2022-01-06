فاتن امل حربي والاختيار 3 وسيد بابلو الأبرز .. مسلسلات في لوكيشن التصوير استعدادا لموسم رمضان 2022

بدأ الاستعداد للمارثون الرمضان لعام ٢٠٢٢، ودخل عدد من الاعمال الي لوكيشنات التصوير، للانتهاء مبكرا من أعمالهم، فيما يقوم عدد اخر بالتحضيرات النهائية ليلحقوا بمن بدئوا.

ونرصد ابرز الاعمال التي بدأت تصوير.



فاتن امل حربي

أعلن المخرج محمد العدل عن بدء تصوير عمله المقرر أن يشارك به في موسم رمضان القادم وذلك من خلال حسابه على فيسبوك.



وكتب عبر صفحته: بسم الله الرحمن الرحيم ، مسلسل فاتن امل حربي ( اسم مؤقت ) ،انتاج جمال العدل ، تأليف ابراهيم عيسي ، رمضان ٢٠٢٢ ان شاء الله يا كريم يارب".



يتعاون الكاتب إبراهيم عيسى مع نيللي كريم، في مسلسلها الجديد كمؤلف للعمل، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، وهو من إخراج ماندو العدل.



وقدم إبراهيم عيسى عدد من الأفلام من تأليفه ومن بينها “صاحب المقام” لـ آسر ياسين ويسرا، و"الضيف" لـ خالد الصاوي وجميلة عوض، و"مولانا" لـ عمرو سعد، وغيرهم.

الاختيار ٣

وصرح النجم احمد عز انه يستعد لبدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل الاختيار خلال يومين، مشيرًا إلى أنه فخور بالمشاركة في هذا العمل.

الاختيار٣” يقوم ببطولته كل من أحمد عز وأحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد مكى وهو من الاعمال التى لاقت نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان الماضي وقبله حيث التف حوله الجمهور وأعاد نغمة الانتماء للوطن وهو ما كان ينقص الأعمال الدرامية فى الفترة الاخيرة.



وقد قام ببطولة الجزء الاول الفنان امير كرارة والذى قدم شخصية “الشهيد احمد المنسى” كما قام ببطولة الجزء الثانى "كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار والذى كشف جانب كبير من الخبايا والأسرار حول فترة حكم الاخوان الارهابية وعزل الرئيس المخلوع محمد مرسى.



سيد بابلو

ويقوم النجم ماجد المصري ، حالياً بتصوير مشاهد مسلسله "سيد بابلو" الذي سيعرض في ماراثون دراما رمضان 2022، ويدور حول كيفية التصدى لعصابة تعمل بتجارة الأعضاء، وانضم الفنان الشاب محمد أيمن، لفريق عمل مسلسل سيد بابلو خلال الفترة الأخيرة.

جاء ترشيح محمد أيمن عبد الرازق، من خلال صناع «سيد بابلو» الفنان ماجد المصري والمؤلف حسان دهشان والمخرج إبراهيم فخر والمنتج ممدوح شاهين، والذين يعكفون حالياً على عقد جلسات عمل للوقوف على التفاصيل النهائية والانتهاء من ترشيح جميع الأبطال المشاركين فى حلقات المسلسل.



تفاصيل مسلسل سيد بابلو لـ ماجد المصري

المسلسل الجديد ينتمي إلى الدراما الشعبية ويتخلله بعض مشاهد الأكشن، وتدور أحداثه في إطار درامي مشوق، يناقش قضايا اجتماعية مهمة، ومن بينها قضية الاتجار بالبشر، وذلك ضمن عمل اجتماعى أكشن شامل، يحتوى على خطوط متشابكة ومختلفة، ستكشف عنها الحلقات الدرامية.

وكان المسلسل مقرر له العرض خارج سباق رمضان لكن جهة الإنتاج قررت عرضه ضمن الموسم الرمضانى 2022، هو سبب تأجيل بدء تصويره حتى الآن، ومن المقرر ان يتم تصوير أولى مشاهد "بابلو" خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك عقب الإعلان عن جميع أبطال المسلسل.



المداح ٢

بينما قرر الفنان حمادة هلال أن يكمل مشوار شخصيته فى مسلسل المداح وذلك بعد نجاح العمل فى رمضان الماضى وهو الأمر الذى دفعه لاستغلال هذا النجاح فى عمل اخر خاصة ان القضية التى يطرحها العمل تتحمل تقديمها فى عمل آخر وأجزاء مختلفة، وبدأ تصويره مسلسله.



وشارك فى بطولة المداح كل من حمادة هلال ودنيا عبدج العزيز ونسرين طافش وخالد سرحان وأحمد بدير وحنان سليمان.