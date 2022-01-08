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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرق عمل وبانوراما مميزة ومجسمات وجداريات.. مشروع الهوية البصرية يزين أسوان

مشروع الهوية البصرية
مشروع الهوية البصرية بأسوان

الجمهورية الجديدة تشهد يوماً بعد يوم مشروعات عديدة ومتنوعة ومنها في أسوان ، والتي ستساهم في خلق أجواء متطورة تتماشي مع العصر الجديد الذى تعيشه مصرنا الحبيبة خلال الفترة الحالية. 

ونجد أنه من أبرز هذه المشروعات مشروع  " الهوية البصرية " والذي نستعرض معالمه عبر منصة " صدى البلد " داخل محافظة أسوان، ولاسيما بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ هذا المشروع الحيوى على أرض عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية خلال زيارته الأخيرة للمحافظة وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجامعة الألمانية.

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وتشهد العديد من المناطق داخل عاصمة الشباب تنفيذ منظومة مشروع الهوية البصرية من خلال فرق عمل تقوم بإعداد بانوراما مميزة ولوحات ومجسمات وجداريات تربط القيمة الثقافية والتراثية والفنية لأسوان. 

وفي هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه طبقاً للتصميمات التي قامت بإعدادها الجامعة الألمانية وتم عرضها على رئيس الجمهورية في الحفل الختامي لأسبوع الصعيد تقوم مجموعات العمل من طلاب وأعضاء هيئة تدريس بكلية التربية النوعية بجامعة أسوان ، بجانب معلمى المدارس الفنية والزخرفية بالتربية والتعليم بالأعمال الفنية بإشراف من الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية طبقاً للتصميمات المقررة، و تم تنفيذها على الجدرايات والمبانى الحكومية.

وأوضح اللواء أشرف عطية عن أن ذلك يتوازى مع الجهود المبذولة من إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية بقيادة اللواء إيهاب عبد الله في نفس الإتجاه بتركيب البنرات واليافطات على واجهات محطة السكك الحديدية الرئيسية ومطار أسوان الدولى والأتوبيس ، وكذا الأماكن السياحية وغيرها من المواقع المستهدفة لمشروع الهوية البصرية  . 

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد فرمان إلى أن ملحمة العمل تشهد مشاركة واسعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية النوعية بالجامعة بالتوازى مع معلمى توجيه التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم ، ولاسيما بمدارس عبد الله الشرقاوى الزخرفية الثانوية ، وحسين مرسال الصناعية بنات ، ومحمد محسن الصناعية بنات ، وأبو الريش الصناعية بنات ، بجانب مدارس فصول الكوبانية الملحقة المشتركة ، والأمل للصم والبكم ، وأسوان الصناعية المهنية. 

مشروع الهوية البصرية بأسوان 
مشروع الهوية البصرية بأسوان 
مشروع الهوية البصرية بأسوان 
مشروع الهوية البصرية بأسوان 
مشروع الهوية البصرية بأسوان 
مشروع الهوية البصرية بأسوان 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية الجمهورية الجديدة اخبار المحافظات

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