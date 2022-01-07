عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كل ما تريد معرفته عن ضوابط نزع الملكية للمنفعة العامة

نزع ملكية العقارات
نزع ملكية العقارات

حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1990، ضوابط وشروط نزع الملكية للمنفعة العامة.

ونص القانون في المادة (14) على أن يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بيانا اجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة الى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.

ويبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار.

نزع الملكية للمنفعة العامة

ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذى الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي الى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.

ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذي الشأن بذلك، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون.

ولا يجوز ازالة المنشآت أو المباني الا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا.

نزع الملكية .. النقض توضح المفهوم القانوني

لإقامة مشروعات ذات نفع عام.. محافظ القاهرة: تعويض المواطنين حال نزع ملكية العقارات وفقا للقانون

وللمحافظ المختص بناءً على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباءً، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة، أن يأمر بالاستيلاء مؤقتًا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى.

ويتم تقدير التعويض الذى يستحق لذوى الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٦) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولذى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض الحق فى الطعن على تقدير التعويض على النحو المبين بالمادة (٩) من هذا القانون.

وتحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب ويجب اعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص فى قيمته.

واذا دعت الضرورة الى مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية، وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التى كان عليها وقت الاستيلاء وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع الملكية، أما اذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار الى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضا عادلا للمالك أو صاحب الحق.

ملكية العقارات نزع ملكية العقارات المنفعة العامة قانون نزع الملكية

ترشيحاتنا

حصاد الأنشطة العلمية والبحثية لمعهد بحوث الإلكترونيات لعام 2021

كل ما تريد معرفته عن ضوابط نزع الملكية للمنفعة العامة

بـ300 جنيه بدلا من 200 ألف.. نجاح أول عمليتين لزراعة المثانة بمركز 30 يونيو

سيصبح البشر كالخفافيش.. العيش على كواكب أخرى غير الأرض يدمر الصحة

بديل محمد صلاح.. رومانو يكشف حقيقة اقتراب نجم بورتو من ليفربول

بتقنيات غير مسبوقة.. مُنتدى شباب العالم يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد-19

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

الجبلاية تفرض العزلة على محمد بركات في اجتماع كيروش

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

محرز يحتفل بزواجه من تايلور وارد وفق الشريعه الإسلامية ..صور

في التعديل الجديد .. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية

بعد مفاجأة "كمونة".. صن داونز يحسم الجدل بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي|فيديو

غدا .. فصل الكهرباء عن 6 مناطق بـ دسوق في كفر الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعة ملحنين وأغنية واحدة.. كيف وثقت أم كلثوم في الشاب بليغ حمدي ومنحته كلمات أنساك؟

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

سينما تجارية لا تعبر عن المجتمع.. لماذا قرر المخرج داوود عبدالسيد الهروب إلى الكيت كات؟

فيديو

أسبوع الحوادث.. انقلاب أتوبيس وونش على طريق السويس السخنة|فيديوجراف

فيديو جراف.. ما قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة بالجن؟

فيديو جراف.. مسالمة وليست مستسلمة .. ماذا قال الرئيس في حفل عيد الميلاد المجيد

فيديوجراف.. شبح مها أبو عوف وعفريت أمير كرارة .. كيف ظهرت الأشباح للفنانين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ