إعارة من برشلونة.. أستون فيلا يضم كوتينيو رسميا

قيمته التسويقية 18مليون يورو

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق برشلونة، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وذكر نادي أستون فيلا في بيان رسمي، أنه تم الاتفاق رسميا مع نادي برشلونة على ضم كوتينيو لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

أشار بيان النادي الإنجليزي، إلى كوتينيو سيصل إلى مدينة برمنجهام خلال 48 لإنهاء إجراءات انتقاله إلى أستون فيلا.

أرقام كوتينيو مع برشلونة:

شارك كوتينيو مع برشلونة في 12 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهما هدفين فقط، ولم يصنع أي هدف.

كما شارك اللاعب البرازيلي مع البلوجرانا في 4 مباريات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، لم يسجل أو يصع خلالهم أي هدف.



وتبلغ القيمة التسويقية لـ فيليب كوتينيو 18 مليون يورو، وفقا لموقع أستون فيلا العالمي.

أستون فيلا يفقد خدمات تريزيجيه بسبب أمم إفريقيا:

على جانب آخر، يفقد الفريق خدمات نجمه المصري محمود حسن تريزيجيه خلال شهر يناير الجاري، بسبب تواجده مع منتخب مصر، استعدادا لخوض بطولة أمم إفريقيا 2022، المقرر إقامتها في الكاميرون في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة في بطولة أمم إفريقيا، والتي تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

