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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات موديل 2022 الأفخم في السعودية | صور

الافخم في السعودية
الافخم في السعودية .. 5 سيارات موديل 2022

يضم السوق السعودي باقة من أفخم الاصدارات بين موديلات 2022، والتي تحمل علامات تجارية لاكبر مصنعي المركبات حول العالم، حيث ينفرد كل صانع بتقديم العديد من القدرات القوية، إلى جانب تقنيات الرفاهية والفخامة والتي تشتهر بها هذه السيارات.

 

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري، افخم 5 سيارات في السعودية موديل 2022.

1 – رولز رويس كولينان موديل 2022 

 

ترتكز السيارة رولز رويس كولينان موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 3.295 متر، وبطول كلي يبلغ 5.341 متر، مع علامة رولز رويس المميزة والتي تتوسط مقدمة السيارة، والتي تضم مصابيح مستطيلة الشكل، وشبكات فضية اللون، وجنوط رياضية مميزة المظهر.

 

وتستمد السيارة رولز رويس كولينان موديل 2022 قوتها من محرك 6700 سي سي من 12 اسطوانة، يستطيع أن ينتج قوة 563 حصانا، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 2502 كم/ساعة.

 

ويبلغ سعر السيارة رولز رويس كولينان موديل 2022 بقيمة قدرها مليون و 423.500 الف ريال سعودي.

2 - أستون مارتن DBX موديل 2022 

 

تحتوي السيارة أستون مارتن DBX موديل 2022 على مكيف هواء اوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، مع شاشة عرض السوائط النتعددة والخرائط، ومقاعد من الجلد الفاخر، مع اطلالة خارجية ذات طابه رياضي، حيث ترتكز على جنوط معدنية تدعمها قاعدة عجلات بطول 3.060 مم.

 

وزودت السيارة أستون مارتن DBX موديل 2022 بقدرات فنية من خلال محرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 542 حصانا، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي، مع سرعة قصوى تصل لـ 291 كم/ساعة، وتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 4.5 ثانية.

 

وتقدم السيارة أستون مارتن DBX موديل 2022 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها 1.213.135 ريال.

3 - بنتلي كونتينينتال جي تي موديل 2022 كابوليه 

 

تتميز السيارة بنتلي كونتينينتال جي تي بتصميم خارجي مميز مع سقف مكشوف، بالاضافة إلى واجهة امامية تحملا الكثير من مظاهر الفخامة والقوة، بينما تستمد قوتها من محرك 6000 سي سي، 12 سلندر، قادر على انتاج قوة قدرها 567 حصانا، و700 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 314 كم/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم خلال مدة زمنية تستغرق 4.7 ثانية.

 

ويبلغ سعر السيارة بنتلي كونتينينتال جي تي موديل 2022 كابوليه بقيمة قدرها 1.300.000 ريال سعودي

4 – بنتلي بنتاجيا موديل 2022 

 

حصلت السيارة بنتلي بنتاجيا موديل 2022 على محرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي، ينتج قوة قدرها 542 حصانا، وعزم دوران 770 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى بلغت 290 كيلومتر في الساعة، والقدرة على التسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة خلال 4.5 ثانية، كما تعمل السيارة بمحرك اخر سعة 6000 سي سي، بقوة 626 حصانا، وعزم دوران 900 نيوتن/متر، وبسرعة قصوى تصل لـ 301 كم/ساعة، ومن خلال تلك القدرات تتسارع من 0 لـ 100 كم في غضون 4.1 ثانية.

 

ويتراوح سعر السيارة بنتلي بنتاجيا موديل 2022 بين 1,102,200 ريال و 1,386,000 ريال سعودي.

5 - رولز رويس رايث موديل 2022 

 

تتسارع السيارة رولز رويس رايث موديل 2022 من وضع الثبان 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 4.5 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك 6600 سي سي مكون من 12 اسطوانة، ينتج قوة قدرها 624 حصانا، وعزم دوران 870 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي يعمل بتقنية الدفع الخلفي للعجلات.

 

بينما حصلت السيارة رولز رويس رايث موديل 2022 على زجاج امامي وغطاء للمحرك عازل للصوت و الحرارة، ومصابيح امامية وخلفية تعمل بتقنية LED، مع حساسات حركة، ومنظومة متطورة من الحماية وبرامج المكابح عالية الاداء، وكاميرا خلفية واخرى محيطة.

 

ويبلغ سعر السيارة رولز رويس رايث موديل 2022 داخل السوق السعودي بقيمة تتراوح بين 1,595,000 و 1,870,000 ريال.

بسبب انقطاع الكهرباء موديلات 2022 افخم 5 سيارات وديل 2022 رولز رويس

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