اليوم.. محاكمة 17 متهما في قضية أحداث قسم شرطة العرب

تنظر محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة 17 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قسم شرطة العرب".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، ومحمد زكي العطار، وسكرتارية عصام سليم وايهاب محمد علي.

وسبق أن قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و 11 آخرين بالسجن المؤبد بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب".

وأيضا كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015، حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا.