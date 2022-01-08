بمشاركة ألف صقر.. إقبال كبير خلال الأسبوع الأول من بطولة فزاع للصيد

تشهد إمارة دبي منافسات واسعة لبطولة فزاع للصيد بالصقور التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث والتي تشهد إقبالا كبيرا من قبل الصقارين الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

منافسات واسعة لبطولة فزاع للصيد بالصقور التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث والتي تشهد إقبالا كبيرا من قبل الصقارين الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

أوضح تقرير مصور لقناة "الغد"، أن حوالي 1000 صقر يشاركون في الأسبوع الأول للبطولة، كما أن بطولة الصقور بالإمارات، تعد مرجعا للبطولات التراثية بالمنطقة، بمشاركة واسعة.

يشارك نحو ألف صقير في الأسبوع الأول للبطولة

كما يشارك نحو ألف صقير في الأسبوع الأول للبطولة، وتنطلق منافسات الشيوخ ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية "التلواح"، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي ويتنافس فيها أقوى الفرق على ساحة هذه الرياضة التراثية العريقة، حيث أكدت أبرزها المشاركة، وفي مقدمتها، فرق: الظفرة، أف 3، بينونة، النيف وغيرها.