تارا عماد عن دورها في ستات بيت المعادى:(تجربة فريدة من نوعها)

شاركت الفنانة تارا عماد، صورة من كواليس مسلسل ستات بيت المعادي، ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وعن دورها في المسلسل كتبت تارا عماد: إلى لقاء آخر يا رضوى شخصية رضوى هتوحشني! متأخرة شوية بس حبيت أشكر كل الناس اللي بعتتلي والناس اللي اتفرجت وعاشت في أحداث مسلسل ستات بيت المعادي.. التجربة دي كانت فريدة من نوعها ، وتصويرها كان ممتع ولحد دلوقتي أيام التصوير بتوحشني.





وأضافت: ناس كتيرة أوي كان متعصبة من طريقة رضوى و كانوا بيبعتولي و هما متعصبين. ودة الصراحة كان بيبسطني اوي انكوا صدقتوا الشخصية و قدرتوا تتفاعلوا معاها.



وانهت : أحب أشكر كل طاقم العمل و زمايلي على مجهوداتهم وأحب لاقولكم مبرووك ومن نجاح لنجاح♥️وأحب أشكر المخرج البارع اللي لحد دلوقتي دة كان ٣ عمل مع بعض.. شكراً لثقتك فيا).

ستات بيت المعادي ، تدور أحداثه خلال ثلاثة عصور مختلفة وهي الستينيات والثمانينيات وعصرنا الحالي، في إطار من التشويق والإثارة المغلف بالكوميديا السوداء، وهو النسخة العربية للمسلسل الأمريكي Why Women Kill والذي لاقى نجاحاً عند عرضه موسمين خلال 2019 و2021.