ارتفاع كبير.. الكويت تعلن تسجيل 2820 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 2820 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الكويتية إنها سجلت حالتي وفاة، و313 حالة شفاء من فيروس كورونا، وبذلك يصبح إجمالي الإصابات بالفيروس في الكويت 430 ألفا و920 إصابة.

وشهدت مساجد الكويت، أمس الجمعة، عودة التباعد بين المصلين في صلاة الجمعة، تنفيذا لقرارات السلطات الصحية بضرورة تطبيق الاشتراطات الاحترازية بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد مؤخرا.

ورصدت «القبس» التزام المصلين في عدد المساجد بالتباعد الجسدي وإحضار سجادة الصلاة الشخصية معهم للصلاة عليها، فضلا عن ارتداء الكمامات.

كما شدد أئمة المساجد، على إبقاء الأبواب والنوافذ جميعها مفتوحة في أثناء دخول وخروج المصلين، وألا تتجاوز مدة الخطبة 15 دقيقة وتخفيف الصلاة، والتنبيه على التباعد.