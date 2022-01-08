الكويت.. الأوقاف تكلف أئمة المساجد بتوثيق الالتزام بالاشتراطات الصحية

نقلت صحيفة «القبس» الكويتية نقلا عن مصادر مسئولة في الأوقاف الكويتية أن الوزارة شددت على ضرورة توثيق كل مسجد لمدى الالتزام بالاشتراطات الصحية المتمثلة في ارتداء الكمامة وإحضار كل مصلٍ لسجادته الخاصة به وكذا المحافظة على التباعد الجسدي بين المصلين أثناء تواجدهم في المسجد.

وعممت الوزارة على جميع العاملين في جميع المساجد إرسال صورة من كل مسجد تظهر مدى الالتزام بهذه الاشتراطات الصحية مع كتابة اسم المسجد والمنطقة والقطعة في رسالة واحدة وإرسالها على رقم البلاغات في موعد أقصاه اليوم، السبت.

وشهدت مساجد الكويت، اليوم السبت، عودة التباعد بين المصلين في صلاة الجمعة، تنفيذا لقرارات السلطات الصحية بضرورة تطبيق الاشتراطات الاحترازية بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد مؤخرا.

ورصدت «القبس» التزام المصلين في عدد من المساجد بالتباعد الجسدي وإحضار سجادة الصلاة الشخصية معهم للصلاة عليها، فضلا عن ارتداء الكمامات.

كما شدد أئمة المساجد، على إبقاء الأبواب والنوافذ جميعها مفتوحة أثناء دخول وخروج المصلين، وألا تتجاوز مدة الخطبة ١٥ دقيقة وتخفيف الصلاة، والتنبيه على التباعد.