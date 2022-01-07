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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. وقف رحلات العمرة باستخدام الطرق البرية

الكويت
الكويت

كشفت صحيفة الأنباء نقلا عن مصادرها أن عودة رحلات العمرة عن طريق النقل البري نظرا لتناسب تكلفتها مع الكثير من المقيمين وانخفاضها بصورة كبيرة عن مثيلاتها التي تستخدم النقل الجوي قد يستغرق عاما إضافيا لحين استقرار الوضع الوبائي بالكامل حتى تسمح الكويت بها مجددا.

 

وقالت مصادر معنية في قطاع السياحة والسفر لـ «الأنباء» أن مكاتب الحج والعمرة تشهد إقبالا على حجوزات رحلات العمرة للمقيمين خلال عطلة منتصف العام المقبل.

 

وأوضحت  المصادر أن شركات متخصصة طرحت «باكدج» العمرة لمدة 9 أيام بتكلفة تتراوح بين 215 و 290 دينارا، فيما ترتفع التكلفة لتجاوز الـ 290 دينارا حال وجود طلبات أو خدمات خاصة بفنادق بعينها أو درجة السفر.

 

وبينت  المصادر أن سعر الـ 219 دينارا يكون لحجوزات الإقامة في فنادق محددة بسعة 4 أفراد في الغرفة الواحدة، فيما ترتفع التكلفة تدريجيا وبمستويات متفاوتة مع تقليل أعداد الأفراد في الغرفة الواحدة ليصل إلى 290 دينارا في الغرفة الفردية خلال مدة الإقامة بالأراضي المقدسة.

وأشارت  المصادر إلى أن سعر «الباكدج» يشمل تكلفة التأشيرة والفنادق وتذاكر الطيران ذهابا وعودة بالإضافة إلى المواصلات، فيما لا تتحمل الشركات تكلفة فحوصات الـ pcr المطلوبة من قبل السلطات الصحية.

 

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