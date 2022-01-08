اتحاد الناشرين العرب: تزوير الكتب يؤدي إلى الإفلاس.. ويعرضنا لعقوبات دولية |فيديو

أكد محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، أن مزوِّري الكتب لا يتحملون أي أعباء، بل يضرون صناعة النشر في مصر، كما أن نشر طبعات شعبية من الاصدارات؛ يحتاج إلى دعم مادي من الدولة، كما حدث مع مشروع مكتبة الأسرة، وحذر من انهيار صناعة النشر: "صناعة النشر في مصر والعالم العربي مهددة بالتوقف".

وأضاف محمد رشاد، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن صناعة النشر مهددة بسبب موضوع التزوير، والمؤلفين أنفسهم تراجعوا عن الكتابة؛ لأنهم لا يجدون مقابلا ماديا، مؤكدا أن الاثار السلبية لتزوير الكتب؛ قد تصل إلى إفلاس دور النشر.

وحذر محمد رشاد، من استمرار هذه الطريقة التي تهدد صناعة النشر، قائلا: "يتم القضاء على القوى الناعمة، وإهدار مواردنا، وتعريضنا لعقوبات اقتصادية دولية، وأناشد القيادة السياسية، التدخل؛ لإيقاف ظاهرة تزوير الكتب".

ونوهب بأن التزوير يؤدي إلى فقدان الهوية والاختراق الثقافي، ومصر فقدت سوق النشر في المنطقة؛ بسبب تزوير الكتب.

