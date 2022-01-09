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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| وزيرة التضامن: محمد الأمين حاول التواصل معي لكني رفضت.. رسائل مهمة من أحمد موسى إلى أهالي الحي السادس بمدينة نصر.. وتطورات إصابات كورونا في منتخب مصر

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

 تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا  نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

مافيش حد هيطِّرد..رسائل مهمة من أحمد موسى إلى أهالي الحي السادس بمدينة نصر
قال الإعلامي أحمد موسى، إن منازل الحي السادس بمدينة نصر، حالتها سيئة ومتهالكة بشكل كبير .

 

محمد الأمين حاول التواصل معي.. وزيرة التضامن تكشف مفاجآت عن رجل الأعمال
علقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، على إلقاء القبض على رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة هتك عرض بعض الفيتات في دار أيتام تابع له.

 

مريض يتعرض للضرب في مركز طبي خاص.. وأحمد موسى يناشد النائب العام بالتحقيق|فيديو
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو أرسله له أحد المشاهدين من مركز طبي خاص في منطقة الطالبية بالجيزة.

 

مساعد وزير الداخلية الأسبق يتلقى نبأ وفاة شقيقه على الهواء.. فيديو
تلقى اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجرائم تكنولوجيا المعلومات والانترنت،  نبأ وفاة شقيقه على الهواء مباشرة أثناء لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

 

وكالة الفضاء المصرية : إمداد 31 كلية بـ25 جامعة بالأقمار الصناعية |فيديو
قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الأقمار الصناعية التعليمية تخدم محور من أهم محاور برنامج الفضاء الوطني، وهو محور بناء القدرات البشرية في علوم وتكنولوجيا الفضاء، ونحن لدينا متخصصين أطلقوا أقمارا صناعية للفضاء في 2019، من الحجم متناهي الصغر، وهما قمرين من الحجم المكعب.


اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إصابات كورونا في منتخب مصر بـ الكاميرون
قال خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، إن بعثة المنتخب وصلت إلي الفندق في الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2022، وجميع اللاعبين بخير وليس هناك أي شيء غير منضبط، ولا توجد إصابات بفيروس كورونا جديدة بين أفراد المنتخب.


أستاذ حالات حرجة : أتوقع نهاية فيروس كورونا مطلع صيف 2022.. فيديو
قال الدكتور أيمن ثروت، أستاذ الحالات الحرجة بجامعة عين شمس، إن عام 2022 سيشهد نهاية فيروس كورونا خاصة مع ظهور متحورات أقل خطورة من المتحورات السابقة مثلما ظهر متحور أوميكرون.


مجرد عضلات .. مفيد فوزي : لا أسمع عمرو دياب |فيديو
حل الإعلامي الكبير مفيد فوزي، ضيفا علي الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، للحديث عن ذكرياته في العمل الإعلامي.


مشاركون بـ منتدى الشباب: احترافية احترازية لتأمين ضيوف 190 دولة صحيًا |فيديو
عرض برنامج "اليوم" المذاع على عبر فضائية "دي إم سي"، تقريرا عن بعض آراء الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.


حمدي الميرغني عن أول حب في حياته: كنت بجيب لها ساندويتشات جبنة بالخيار | فيديو
حل الفنان حمدي الميرغني، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

 

اخبار التوك شو وزيرة التضامن أحمد موسى محمد الأمين كورونا

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