خلود زهران: حياة كريمة تجربة فريدة لبناء الإنسان المصري

قالت الإعلامية خلود زهران، إن حياة كريمة في البداية كانت مبادرة وتحولت إلي مشروع قومي هام، مؤكدة أن حياة كريمة تجربة مصرية فريدة لبناء الإنسان المصري وهذا ما جاء عنها في منتدى الشباب.



وأضافت خلود زهران، خلال برنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون أي"، أن اليوم كان هناك ورشة لمبادرة حياه كريمة في منتدي شباب العالم وتناولوا دور المصريين في الخارج الذين ساهموا للترويج لأهداف مشروع حياه حياة كريمة.

ونعت الإعلامية خلود زهران، الإعلامي وائل الإبراشي، قائلة إنه قيمة إعلامية وصحفية كبيرة، لافتة إلي أن جميع كلمات الرثاء لا تعبر عن الصدمة الكبيرة بعد سماع خبر وفاة الزميل الإعلامي وائل الإبراشي.