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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركي آل الشيخ الأعلى تفاعلا في حساب تويتر بين المسؤولين بالسعودية

صدى البلد

تصدر الحساب الشخصي للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” قائمة الأكثر تفاعلا في حسابات المسؤولين وهيئة الترفيه فى السعودية .

ونشر تركي آل الشيخ 3946 تغريدة، وحصل على 11,719,021 تفاعلا، وكذلك تصدر حساب الهيئة العامة للترفيه قائمة الاكثر تفاعلا فى حسابات الهيئات الحكومية على تويتر فى السعودية ، بـنشر 786 تغريدة و 302،633 تفاعلا.

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و يذكر أن فعاليات موسم الرياض 2021 بدأت نسختها الثانية، يوم 20 اكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، واكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.


ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.
 

وضمت فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"،  و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".

تركي آل الشيخ نادية الجندي السعودية هيئة الترفيه السعودية تويتر

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