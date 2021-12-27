عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تركى آل الشيخ يوجه الشكر لـ كل من شارك في موسم الرياض

صدى البلد

وجه تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الشكر لـ  كل من شارك فى موسم الرياض ، ونشر فيديو عبر حسابة الشخصى بموقع “تويتر”.

 

وعلق تركي آل الشيخ: “ الله يوفقكم ويرزقكم … سعيد جداً بمشاركتكم في #موسم_الرياض”. 


يذكر أن فعاليات موسم الرياض 2021 بدأت نسختها الثانية، يوم 20 اكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، واكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.


ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.
 

وضمت فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"،  و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".

تركي آل الشيخ المملكة العربية السعودية السعودية موسم الرياض ساحات البوليفارد

ترشيحاتنا

عمرو أديب: هل هناك عدالة بين المواطنين في الفاتورة.. وزير الكهرباء يرد

حققنا مع الشركة.. القوى العاملة تفجر مفاجأة حول انتحار موظف.. فيديو

قابله العوضي ودعمه حمو بيكا.. كيف عانى حسام بوجي من التنمر؟

اسأل وزير التربية والتعليم.. ملفات ساخنة تنتظر طارق شوقي أمام البرلمان غدا

النشرة الاقتصادية..سداد 700 مليون دولار لنادي باريس.. ومزاد لبيع سيارات الجمارك غدا

نشرة أخبار البلد.. الأرصاد تحذر من سيول وعاصفة ترابية.. والسيسي يزورغرب سهيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

الأرصاد : انتهاء الأجواء الشتوية المستقرة بدءًا من الجمعة

بطل الملاكمة .. وفاة أندرتيكر بعد إصابته بفيروس كورونا

بعد أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر في اعتزال الغناء |فيديو

كنا بنخمس في الكهرباء..عمرو أديب:الإخوان كانوا عاوزين بيوت تنور وأخرى لا.. فيديو

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور: انفصلنا مرتين بسبب الخلافات

ابنة شيرين عبدالوهاب تكشف سرا جديدا بعد انفصال والدتها عن حسام حبيب

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين الأفدنة الجديدة.. مصر تحقق الأمن الغذائي في عهد الرئيس السيسي

بـ 30.8 مليار جنيه.. مصر تعتمد علي التكنولجيا والرقمنة في بناء الجمهورية الجديدة

يأس وإحباط ومعاناة.. أسرار اللحظات الأخيرة لموظف انتحر من شرفة مقر عمله

بدأ بـ حلا شيحة ومعز مسعود..أشهر 10حالات زواج في الوسط الفني خلال2021

فيديو

فيديو جراف.. أهم انجازات الرئيس السيسي في صندوق مصر السيادي

بـ 21 مليار جنيه.. رحلة قطاع الأعمال العام من المديونيات إلى الاستثمارات خلال 7 سنوات

فطر معاهم وغنى بالنوبي .. استقبال حافل للسيسي بغرب سهيل.. والأهالي : أول رئيس يزورنا مرتين في شهر | والقائد يرد بأمر مباشر للحكومة

محاكمة أحمد أدم بتهمة التهرب الضريبي.. تفاصيل إصابة عبير صبري بكورونا .. ورد صادم من منة عرفة على نزار الفارس.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ