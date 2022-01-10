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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيكتور كوبر يكشف سبب خلافه مع حسام غالي.. مسؤولية القيادة تقع على المدرب فقط

هيكتور كوبر وحسام
هيكتور كوبر وحسام غالي

كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي للكونغو، أن حسام غالي لاعب الأهلي السابق كان يبدي عدم موافقته على بعض قراراته أثناء قيادته للفراعنة.

وقال كوبر خلال تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" لبرنامج "اللعيب": "حسام غالي، المشكلة بسيطة وسهلة جدًا، كانت هناك اختلافات بين المدرب واللاعب في وجهات النظر".

وأضاف: "بشكل تلقائي هناك مسؤولية تقع على المديرين ويوجد لاعب لا يوافق على أشياء معينة، حاولنا في موضوع غالي أن نجد حلًا، ولكن هناك حدود ويجب أن نسير على القاعدة".

وبسؤاله "هل حسام غالي تعدى الحد المسموح؟"، أوضح: "لا.. دائمًا يكون هناك حدود وحل لسقف المشاكل، ولكن هناك لحظات معينة نقول إنه سنسير في هذا الطريق واللاعب لا يوافق ويتم استبعاده".

وأكمل: "أحترم حسام غالي ولكن مسؤولية القيادة تقع عليّ أنا شخصيًا ، أعتقد غالي كان غير سعيد بقراراتي، لم يوافق على ما أطلبه، لذلك تم استبعاد اللاعب".

وأكمل: "كل القرارات أنا من اتخذها، وأنا من طلبت ترحيل رمضان صبحي من الجابون أثناء كأس أمم إفريقيا 2017".

وأتم: "معجب جدًا بتواضع محمد النني، كلاعب لا يوجد اختلاف عليه ومحترف في إنجلترا، كان غير موافق على أشياء معينة ولكنه كان يسير على الخط الذي يرسمه المدرب، وهذا كان يحدث مع كل لاعبي منتخب مصر أثناء تواجدي، والتواضع كان يميز كل لاعبي مصر".

الأرجنتيني هيكتور كوبر منتخب مصر حسام غالي الأهلى رمضان صبحي محمد النني

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