البحرين.. تحذيرات حكومية من استغلال المنظمات الأهلية في الانتخابات

طالبت وزرة التنمية الاجتماعية فى مملكة البحرين المنظمات الأهلية بعدم التدخل فى الشؤون السياسية أو توظيف برامجها فى الدعاية الانتخابية.

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، أصدرت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية ب‍وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نجوى جناحي تعميمًا نص على أنه «في ظل قرب الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين والتي ستجرى خلال العام 2022 فتؤكد الوزارة على جميع المنظمات الأهلية ومجالس إداراتها وأعضائها بعدم جواز استغلال اسم المنظمة الأهلية أو توظيف برامجها وأنشطتها ومقراتها لصالح أحد المرشحين سواء في المجلس النيابي أو البلدي».



ودعا التعميم للالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية المعمول بها بشأن عدم الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية ومراعاة الأنظمة العامة والآداب.