تحرك برلماني عاجل للحد من تكرار حوادث الطرق

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وكل من وزير النقل ووزير التنمية المحلية، بشأن تكرار حوادث الطرق السريعة من سيارات النقل والإجراءات المتبعة للحد منها.



وقال زين الدين في طلب الإحاطة، إن الفترة الأخيرة شهدت وقوع عدد من الحوادث علي الطرق السريعة بسبب سيارات النقل الثقيل ولاسيما علي الطرق السريعة مثل الطريق الإقليمي الأوسطى، والتي نتج عنها عدد كبير من الضحايا سواء حالات وفاة أو إصابات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن ذلك الأمر يتطلب مراجعة الإجراءات المتبعة علي مثل تلك الطرق السريعة التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الماضية وتمثل طفرة في قطاع الطرق، مؤكدا أنه من الضرورى اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من تكرار تلك حوادث سيارات النقل علي الطرق السريعة، منها تركيب محدد سرعة في السيارات النقل وكذلك الاتوبيسات بالإضافة إلي منع سير سيارات النقل نهارا علي جميع الطرق السريعة، عدا الطرق المخصصة لها والتى لا تستخدمها السيارات الملاكى.

وشدد زين الدين، على تكثيف الرقابة علي تلك الطرق من خلال تركيب كاميرات مراقبة وأجهزة رادار للحد من السرعات الزائدة والمخالفة لقواعد المرور، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة من تلك الطفرة الكبيرة في شبكة الطرق الجديدة ، مطالبا بإدراج طلب الإحاطة للمناقشة في اللجنة المختصة بحضور الوزراء والمسئولين المختصين.