في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق .. أهم الإسعافات الأولية للمصابين

يحتفى العالم في 15 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق حيث يروح ضحيتها أعداد كبيرة جدا من البشر.

ووفقا لما جاء “ medanta ” يتم إحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق لكي يكون يوماً رئيسياً للدعوة للوقاية من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق ومعرفة طرق إنقاذ الضحايا حال وقوع الحوادث .

حفظ جهات الاتصال الخاصة بأرقام خطوط المساعدة في حالات الطوارئ يقضي على مزيد من إهدار الوقت أثناء انتظار اتصال شخص ما بسيارة الإسعاف.



ما الذي يجب أن تعرفه قبل التعامل مع ضحية حادث طريق؟

أول شيء تحتاج إلى معرفته عندما تصادف ضحية حادث هو ما إذا كان جسد الضحية قد تعرض لإصابات جسدية أم لا وقد لا تكون قادرًا على اكتشاف إصابات داخلية ولكنك ستلاحظ بعض الإصابات الخارجية اعتمادًا على شدة الحادث.



من المتوقع حدوث إصابة في الرأس أو العمود الفقري في حادث طريق، لذلك أثناء اتخاذ قرار بمساعدة الضحية على الانتقال إلى مكان أكثر أمانًا على الطريق ، اعلم أن التعامل القاسي مع الضحية وحمله بشكل عشوائي سيؤدي لتدهور الحالة وحدوث مزيد من الإصابات.

اطلب من المارة الحاضرين المساعدة بعناية في نقل الضحية إلى منطقة أكثر أمانًا على الطريق.

إليكم 10 نصائح للتمكن من عمل الإسعافات الأولية لـ ضحايا حوادث الطرق وتبقيك على استعداد:



تأكد من تنبيهك لحركة المرور القادمة بوقوع حادث وهذا حتى تضمن سلامتك أولاً قبل مساعدة الضحية.

إيقاف تشغيل اشتعال السيارة حيث قد يكون هناك وقود مسكوب أو مخاطر حريق أخرى، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فتأكد من تشغيل مصابيح الخطر.



نقل الضحية إلى منطقة أكثر أمانًا على الطريق، بعيدًا عن حركة المرور، وقطع الزجاج، وتسرب السوائل من السيارة أو أي مادة ضارة أخرى قريبة.



اتصل أو اطلب من أحد المارة الاتصال بأقرب مستشفى أو مركز شرطة، وإذا كان الضحية فاقدًا للوعي أو كان يعاني من صعوبة في التنفس، فيجب أن يكون الإجراء الفوري هو إرسال الضحية إلى أقرب مستشفى.



تأكد من أن التعامل مع رأس الضحية ورقبته وظهره يتم بحذر شديد وعدم نفضها.



ضع كتلا خشبية على جانبي العنق، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا فتأكد من عدم تحريك الضحية من خلال هزه ليظل مستيقظًا.



لا تحاول نزع خوذة راكب الدراجة النارية حتى يصل إلى المستشفى إلا إذا كان المصاب فاقدًا للوعي ولا يتنفس، وفي هذه الظروف ستفيد الضحية تقنيات الإنعاش الفموي.