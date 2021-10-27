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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تزداد في الشتاء.. إليك الإسعافات الأولية لمرضى الربو

تزداد فى الشتاء ..
تزداد فى الشتاء .. إليك الإسعافات الأولية لمرضى الربو

تلعب معرفة الإسعافات الأولية لمرضى الربو دورا كبيرا فى إنقاذ حياتهم خاصة الأطفال لأن كل دقيقة تمر دون التنفس بشكل صحيح تهدد حياة الإنسان.

 

تزداد نوبات أو أزمات الربو خلال فصلي الشتاء والخريف بسبب الطقس شديد البرودة مما يستوجب على الأهل والمقربين من الشخص المريض معرفة الإسعافات الأولية لـ الربو.

 

من المهم أن يعرف كل فرد في المجتمع الخطوات الأربع للإسعافات الأولية لمرضى الربو ليتمكن من مساعدة أى شخص مصاب بهذا المرض بسرعة وإنقاذ حياته.

 

ووفقا لما جاء في موقع “ betterhealth” نعرض لكم الإسعافات الأولية لمرضى الربو:

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الخطوة 1: اجعل المريض يجلس في وضع مستقيم وكن هادئًا ومطمئنًا ولا تتركهم وشأنهم.


الخطوة 2: أعط 4 نفث “ضغطة” من البخاخ الأزرق / الرمادي بشكل منفصل، وخذ 4 أنفاس من الفاصل وكرر حتى يتم أخذ 4 البخاخ مرات وتذكر: رج نفخة واحدة ، 4 أنفاس أو أعط جرعتين منفصلتين من جهاز استنشاق Bricanyl من سن 6 أعوام فأكثر أو جهاز استنشاق Symbicort لمن هم أكبر من 12 عام.

الخطوة 3: انتظر 4 دقائق وإذا لم يكن هناك تحسن، أعط 4 نفثات منفصلة أخرى من البخاخ الأزرق / الرمادي، كما هو الحال مع الخطوة 2 أو أعط جرعة واحدة إضافية من بخاخ Bricanyl أو Symbicort.

الخطوة 4: إذا لم يكن هناك تحسن بعد، اذهب لأقرب مستشفى بسرعة واطلب الإسعاف
استمر في إعطاء الشخص 4 مرات منفصلة من البخاخ كل 4 دقائق حتى وصول المساعدة الطارئة.

الربو الاسعافات الاولية الشتاء الاطفال أزمات الربو

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