أسباب الربو عند الأطفال وعوامل خطر قبل الولادة تعزز إصابتهم به

الربو هو مرض التهابي مزمن يصيب الرئتين ويسبب نوبات متكررة من انسداد مجرى الهواء، ويمكن أن يكون الأطفال المصابون بالربو حساسين لبعض المحفزات مثل دخان السجائر وحبوب اللقاح والهواء البارد.

عوامل الخطر وأسباب الربو عند الأطفال



وفقا لما نشره موقع هيلثي ،يحدث الربو بسبب تورم (التهاب) الأنابيب (الممرات الهوائية) التي تحمل الهواء من وإلى الرئتين، وقد يجعل هذا الممرات الهوائية أضيق وأكثر حساسية من المعتاد، كما قد يؤدي التعرض للمحفزات التالية إلى زيادة خطر الإصابة بالربو عند الأطفال:

شم الدخان

التلوث

هواء بارد

الالتهابات مثل الأنفلونزا أو الزكام

الحساسية من حبوب اللقاح ، فرو الحيوانات ، عث الغبار

وجود والدين مصابين بالربو

بدانة

نظام غذائي يفتقر إلى فيتامينات C و E وأحماض أوميجا 3 الدهنية



عوامل معينة قبل الولادة تسبب الربو للأطفال

ومنها تدخين الأم أثناء الحمل، والذي يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالربو عند الأطفال، قد يساعد تحديد المحفزات وعوامل الخطر وتجنبها في السيطرة على أعراض الربو.

وقد تؤدي هذه المحفزات إلى التهاب مجرى الهواء ، مما يؤدي إلى وذمة مجرى الهواء (تورم) ، وزيادة إنتاج المخاط ، وتشنج قصبي (تضيق أو انسداد في مجرى الهواء) نتيجة لذلك ، قد يعاني الأطفال المصابون بالربو من صعوبة في التنفس أثناء نوبات الربو.

والربو هو أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا والأمراض غير المعدية الرئيسية بين الأطفال وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، يتم تشخيص أكثر من 5.1 مليون طفل دون سن 18 عامًا في الولايات المتحدة بالربو في مرحلة الطفولة، لذلك إذا كان طفلك يعاني من الربو عليك التوجه للطبيب سريعا لعدم تفاقم المشكلة .