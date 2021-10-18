اذا كان طفلك يخضع لتجربة العلاج لأنه يشتبه في إصابته بالربو ، أو تم تشخيصه حديثًا بالربو ، أو تم إعطاؤه مؤخرًا نوعًا جديدًا من أجهزة الاستنشاق أو أخذ نفس أدوية الربو على مر العصور ، فمن المهم حقًا أن تقوم أنت طفل إذا كان كبيرًا بما يكفي ، افهم ما هي أجهزة الاستنشاق التي يحتاجها طفلك ، ومتى يحتاج إلى تناولها ولماذا . إذا فعلوا ذلك ، يمكنهم الحصول على الجرعة الكاملة من أدوية الربو الخاصة بهم والبقاء بصحة جيدة. يعد الحصول على الجرعة الكاملة أمرًا مهمًا لأنه يقلل من خطر إصابة طفلك بما يلي:

أعراض الربو

نوبة ربو تهدد الحياة

آثار جانبية.

ما تحتاج إلى معرفته:

هناك العديد من الأنواع المختلفة لأجهزة الاستنشاق والفواصل التي تعمل بطرق مختلفة.

توصف معظم الأطفال الذين يعانون من الربو وهناك نوعان رئيسيان من الاستنشاق الربو - وهو اليومي المانع الاستنشاق للمساعدة في حماية جهازهم التنفسي وخفض فرصة مشغلات تسبب أعراض الربو و الاستنشاق المخلص (عادة الأزرق) لاستخدام إذا حصلوا على الأعراض.

يتم أيضًا إعطاء معظم الأطفال المصابين بالربو فاصلًا أو قناع وجه لاستخدامه مع جهاز الاستنشاق.





خطوات عليك اتباعها عند استخدام بخاخ الربو للأطفال

1. افحص جهاز الاستنشاق الخاص بطفلك وتقنية المباعد / قناع الوجه

قد تبدو مساعدة طفلك على استخدام جهاز الاستنشاق والمباعد / قناع الوجه أمرًا شاقًا بعض الشيء في البداية ، خاصة إذا كنت لا تعرف أي شخص قريب منك مصاب بالربو.

وجد تقرير رئيسي حول وفيات الربو في المملكة المتحدة أن 22٪ من الأشخاص في الدراسة لم يستخدموا جهاز الاستنشاق بشكل صحيح.

يعد فحص جهاز الاستنشاق الخاص بطفلك وتقنية المباعد / قناع الوجه بانتظام أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدة طفلك على البقاء بصحة جيدة مع الربو.

حتى لو كانوا يستخدمون جهاز الاستنشاق لفترة من الوقت ، فمن السهل الانزلاق في عادات سيئة مجرد تعديل بسيط قد يُحدث فرقًا كبيرًا في مقدار وصول دواء الربو إلى رئتي طفلك حيث يكون ضروريًا للمساعدة في منع أعراض الربو وتقليل مخاطر نوبة الربو التي قد تهدد الحياة والآثار الجانبية.