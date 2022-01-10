230 فارسًا في بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز

تعود كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز في نسختها التاسعة، التي تقام فعالياتها ابتداءً من يوم الجمعة المقبل وتستمر حتي يوم 16 يناير في نادي أبوظبي للفروسية، بمشاركة نخبة من أفضل الفارسات والفرسان في الدولة ومختلف أنحاء المنطقة والعالم.

ويقام الحدث العالمي برعاية من الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، "أم الإمارات"، ووفقاً لتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات.

وتشهد كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز في موسم 2022 عددًا قياسيًا من المشاركين في منافساتها، بحضور ما يزيد عن 230 فارسًا وفارسة يمثلون أكثر من 20 دولة لخوض منافسات البطولة التي تضم 18 منافسة ويبلغ إجمالي جوائزها 658 ألف درهم إماراتي. وتوفر البطولة العالمية منصة هامة للفارسات والفرسان المشاركين لاستعراض قدراتهم ومواهبهم في واحدة من أبرز ساحات المنافسة في هذه الرياضة.

ويخوض المشاركون المنافسات في فئات CSICh-A، وCSIJ-A، وCSIYR، وCSIY، وCSIL2، والفئة الوطنية الخاصة، كما تشهد البطولة عودة فئة "مواهب أكاديمية فاطمة بنت مبارك".

