لا مفاجآت.. اللجنة الأولمبية تعتمد جميع المرشحين في انتخابات الزمالك

أعلن نادي الزمالك أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة بعد تلقيه القائمة النهائية من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة .
وفيما يلي كشف بأسماء المرشحين لانتخابات نادي الزمالك.
أولاً : منصب رئيس مجلس الإدارة ، وعددهم 3 مرشحين وبياناتهم كالتالي :
1- عمر جلال حسن محمد هريدي، اسم الشهرة " النائب عمر هريدي".
2- أحمد سليمان عفيفي عباس ، اسم الشهرة " أحمد سليمان ".
3- مرتضى أحمد محمد منصور ، اسم الشهرة " مرتضى منصور".
ثانياً : منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وعددهم 4 مرشحين وبياناتهم كالتالي :
1- ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي.
2- هشام نصر سليمان أحمد ، اسم الشهرة " هشام نصر سليمان".
3- أحمد محمد عبد الغني عبد الرازق ، اسم الشهرة " أحمد عبدالغني".
4- مصطفى كامل عبد الباسط مصطفى هدهود ، اسم الشهرة " لواء دكتور مهندس مصطفى هدهود " .
ثالثاً : منصب أمين الصندوق، وعددهم 4 مرشحين وبياناتهم كالتالي :
1-محمد قدري محمد جلبى، اسم الشهرة " دكتور محمد راشد المراغي" .
2- هاني شكري نجيب جرجس، اسم الشهرة " هاني شكري".
3- محمد أحمد حمدي محمد ، اسم الشهرة " محمد حمدي".
4- خالد إبراهيم محمد لطيف، اسم الشهرة "خالد محمد لطيف".
رابعاً : منصب عضوية مجلس الإدارة، وعددهم 40 مرشحاً وبياناتهم كالتالي :
1- أحمد عفيفي مصطفى السيد، اسم الشهرة "دكتور مهندس / أحمد عفيفي".
2- أحمد عبدالحق عبد الوهاب السباعي، اسم الشهرة "أحمد عبدالحق السباعي".
3- رجب أحمد رواش إبراهيم ، اسم الشهرة "رجب رواش".
4- رفعت عبد الرؤوف شبل محمود، اسم الشهرة " رفعت شبل".
5- كريم محمد عادل السيد، اسم الشهرة "كريم عادل عبيد".
6- عصام الدين حسن سيد حسين اسلمبولي.
7- جمال عبدالناصر أمين محمود عقبي، اسم الشهرة "جمال عقبي".
8- هاني محمد فاروق أبو العز حسن، اسم الشهرة "هاني فاروق أبو العز".
9- عبدالله جورج عبده سعد، اسم الشهرة "عبدالله جورج سعد".
10- مصطفى سيد عبدالخالق عبدالرحمن، اسم الشهرة "دكتور . مصطفى عبدالخالق ".
11- هشام يكن حسين ذكي، اسم الشهرة " هشام يكن".
12- محمد ممدوح حسن الماوى، اسم الشهرة " محمد الماوى".
13 - مصطفى سيف النصر عبدالظاهر العماري، اسم الشهرة " مصطفى سيف العماري".
14- صبري محمد فتحي حسن، اسم الشهرة " صبري حسن".
15- الحسيني سمير محمد أحمد، اسم الشهرة " الحسيني سمير ".
16- أحمد محمد عبدالجواد محمد، اسم الشهرة " أحمد عبدالجواد".
17- أمال عبدالعاطي زوام إبراهيم ، اسم الشهرة "أمال زوام".
18- هاني عيد محمد عيد، اسم الشهرة "هاني عيد".
19- جمال محمود عبدالسلام شعلان، اسم الشهرة " د. جمال شعلان".
20- هاني محمد سعيد زاده، اسم الشهرة "هاني زاده".
21- حسن السيد عمر أحمد، اسم الشهرة "حسن عمار".
22- أسامة محمد عبد الباري محمد يوسف، اسم الشهرة "أسامة عبدالباري".
23- مجدي محمد محمد محمود، اسم الشهرة "مجدي السيوفي".
24- ماهر محمد شفيق شقران، اسم الشهرة " ماهر شفيق".
25- عمرو علي أدهم إبراهيم أدهم خليل، اسم الشهرة "عمرو علي أدهم إبراهيم أدهم خليل".
26- مصطفى محمد أحمد محمد بدوي، اسم الشهرة "مصطفى بدوي".
27- ماجد منصور أحمد قيشو، اسم الشهرة "ماجد قيشو".
28- مروة عبدالله رمضان عبدالله، اسم الشهرة "مروة عبدالله".
29- صبحي محمد عبدالسلام محمود، اسم الشهرة "صبحي عبدالسلام".
30- أحمد جمال عبدالشافي موسي، اسم الشهرة " أحمد جمال".
31- معتز محمد وفاء محمد أنور عمران، اسم الشهرة " معتز وفائي عمران".
32- محمد مصطفى محمد رحمي ، اسم الشهرة " محمد رحمي".
33- حامد عثمان حامد أحمد محمد، اسم الشهرة " هاني عثمان معن".
34- إيهاب جاد محمد الفولي ، اسم الشهرة "إيهاب الفولي".
35- أحمد مرتضى أحمد منصور، اسم الشهرة "أحمد مرتضى منصور".
36- علاء الدين مختار محمد مقلد، اسم الشهرة "لواء/ علاء مقلد".
37- سليمان حميد وهدان عمارة، اسم الشهرة " سليمان وهدان".
38- علاء الدين ناجي أحمد أبو العلا، اسم الشهرة " لواء / علاء ناجي أبو العلا ".
39- جمال محمد عبد الحميد مصطفى، اسم الشهرة "جمال عبد الحميد".
40- مريم رزق نصحى غبير، اسم الشهرة "مريم رزق".
خامساً :منصب عضوية مجلس الإدارة (عضو الشباب) ، وعددهم 19 مرشحاً وبياناتهم كالتالي :
1- سيف الإسلام محمد يوسف السيد، اسم الشهرة " سيف الإسلام محمد ".
2- محمد صلاح حسين عودة، اسم الشهرة " محمد عودة أبو قطيط".
3- هشام نصر الدين إبراهيم علي درويش، اسم الشهرة " هشام نصر إبراهيم".
4- محمد علي محمد أحمد أبو النجا ، اسم الشهرة " محمد علي أبو النجا ".
5- سامح سوني سعيد محمود إبراهيم الخوانكي، اسم الشهرة " سامح سوني الخوانكي".
6- محمد طارق حسن عبد الغني ، اسم الشهرة "محمد طارق".
7- ايهاب عصمت حسن عاشور، اسم الشهرة "بيبو".
8- أحمد هاني محمد سعيد زاده، اسم الشهرة " أحمد هاني زاده".
9- محمد جمال عطية متولي، اسم الشهرة " محمد جمال (جيمي) ".
10- سامر أحمد عبد الوهاب أحمد، اسم الشهرة " سامر أحمد عبد الوهاب" .
11- أحمد سامر محمد سمير أبو الخير، اسم الشهرة " أحمد سامر".
12- محمود فيصل عنتر مصيلحي أبو العينين، اسم الشهرة " محمود فيصل أبو العينين".
13- محمد أسامة محمد الحسيني الغباشي ، اسم الشهرة " محمد أسامة".
14- عمرو عز مختار محمود، اسم الشهرة " عمرو عز مختار".
15- أحمد هشام حافظ أمين ، اسم الشهرة " أحمد هشام حافظ ".
16- خالد محمد المنتصر عبد المنعم الزيات ، اسم الشهرة " خالد الزيات".
17- محمود محمد محمود محمد طه، اسم الشهرة " المستشار / محمود محمد طه ".
18-.بسنت سيد مصطفى جوهر ، اسم الشهرة " بسنت سيد جوهر ".
19- أحمد محمد عمر دعبس ،اسم الشهرة " أحمد دعبس " .