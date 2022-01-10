لا مفاجآت.. اللجنة الأولمبية تعتمد جميع المرشحين في انتخابات الزمالك

أعلن نادي الزمالك أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة بعد تلقيه القائمة النهائية من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة .

وفيما يلي كشف بأسماء المرشحين لانتخابات نادي الزمالك.



أولاً : منصب رئيس مجلس الإدارة ، وعددهم 3 مرشحين وبياناتهم كالتالي :

1- عمر جلال حسن محمد هريدي، اسم الشهرة " النائب عمر هريدي".

2- أحمد سليمان عفيفي عباس ، اسم الشهرة " أحمد سليمان ".

3- مرتضى أحمد محمد منصور ، اسم الشهرة " مرتضى منصور".

ثانياً : منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وعددهم 4 مرشحين وبياناتهم كالتالي :

1- ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي.

2- هشام نصر سليمان أحمد ، اسم الشهرة " هشام نصر سليمان".

3- أحمد محمد عبد الغني عبد الرازق ، اسم الشهرة " أحمد عبدالغني".

4- مصطفى كامل عبد الباسط مصطفى هدهود ، اسم الشهرة " لواء دكتور مهندس مصطفى هدهود " .

ثالثاً : منصب أمين الصندوق، وعددهم 4 مرشحين وبياناتهم كالتالي :

1-محمد قدري محمد جلبى، اسم الشهرة " دكتور محمد راشد المراغي" .

2- هاني شكري نجيب جرجس، اسم الشهرة " هاني شكري".

3- محمد أحمد حمدي محمد ، اسم الشهرة " محمد حمدي".

4- خالد إبراهيم محمد لطيف، اسم الشهرة "خالد محمد لطيف".



رابعاً : منصب عضوية مجلس الإدارة، وعددهم 40 مرشحاً وبياناتهم كالتالي :

1- أحمد عفيفي مصطفى السيد، اسم الشهرة "دكتور مهندس / أحمد عفيفي".

2- أحمد عبدالحق عبد الوهاب السباعي، اسم الشهرة "أحمد عبدالحق السباعي".

3- رجب أحمد رواش إبراهيم ، اسم الشهرة "رجب رواش".

4- رفعت عبد الرؤوف شبل محمود، اسم الشهرة " رفعت شبل".

5- كريم محمد عادل السيد، اسم الشهرة "كريم عادل عبيد".

6- عصام الدين حسن سيد حسين اسلمبولي.

7- جمال عبدالناصر أمين محمود عقبي، اسم الشهرة "جمال عقبي".

8- هاني محمد فاروق أبو العز حسن، اسم الشهرة "هاني فاروق أبو العز".

9- عبدالله جورج عبده سعد، اسم الشهرة "عبدالله جورج سعد".

10- مصطفى سيد عبدالخالق عبدالرحمن، اسم الشهرة "دكتور . مصطفى عبدالخالق ".

11- هشام يكن حسين ذكي، اسم الشهرة " هشام يكن".

12- محمد ممدوح حسن الماوى، اسم الشهرة " محمد الماوى".

13 - مصطفى سيف النصر عبدالظاهر العماري، اسم الشهرة " مصطفى سيف العماري".

14- صبري محمد فتحي حسن، اسم الشهرة " صبري حسن".

15- الحسيني سمير محمد أحمد، اسم الشهرة " الحسيني سمير ".

16- أحمد محمد عبدالجواد محمد، اسم الشهرة " أحمد عبدالجواد".

17- أمال عبدالعاطي زوام إبراهيم ، اسم الشهرة "أمال زوام".

18- هاني عيد محمد عيد، اسم الشهرة "هاني عيد".

19- جمال محمود عبدالسلام شعلان، اسم الشهرة " د. جمال شعلان".

20- هاني محمد سعيد زاده، اسم الشهرة "هاني زاده".

21- حسن السيد عمر أحمد، اسم الشهرة "حسن عمار".

22- أسامة محمد عبد الباري محمد يوسف، اسم الشهرة "أسامة عبدالباري".

23- مجدي محمد محمد محمود، اسم الشهرة "مجدي السيوفي".

24- ماهر محمد شفيق شقران، اسم الشهرة " ماهر شفيق".

25- عمرو علي أدهم إبراهيم أدهم خليل، اسم الشهرة "عمرو علي أدهم إبراهيم أدهم خليل".

26- مصطفى محمد أحمد محمد بدوي، اسم الشهرة "مصطفى بدوي".

27- ماجد منصور أحمد قيشو، اسم الشهرة "ماجد قيشو".

28- مروة عبدالله رمضان عبدالله، اسم الشهرة "مروة عبدالله".

29- صبحي محمد عبدالسلام محمود، اسم الشهرة "صبحي عبدالسلام".

30- أحمد جمال عبدالشافي موسي، اسم الشهرة " أحمد جمال".

31- معتز محمد وفاء محمد أنور عمران، اسم الشهرة " معتز وفائي عمران".

32- محمد مصطفى محمد رحمي ، اسم الشهرة " محمد رحمي".

33- حامد عثمان حامد أحمد محمد، اسم الشهرة " هاني عثمان معن".

34- إيهاب جاد محمد الفولي ، اسم الشهرة "إيهاب الفولي".

35- أحمد مرتضى أحمد منصور، اسم الشهرة "أحمد مرتضى منصور".

36- علاء الدين مختار محمد مقلد، اسم الشهرة "لواء/ علاء مقلد".

37- سليمان حميد وهدان عمارة، اسم الشهرة " سليمان وهدان".

38- علاء الدين ناجي أحمد أبو العلا، اسم الشهرة " لواء / علاء ناجي أبو العلا ".

39- جمال محمد عبد الحميد مصطفى، اسم الشهرة "جمال عبد الحميد".

40- مريم رزق نصحى غبير، اسم الشهرة "مريم رزق".



خامساً :منصب عضوية مجلس الإدارة (عضو الشباب) ، وعددهم 19 مرشحاً وبياناتهم كالتالي :

1- سيف الإسلام محمد يوسف السيد، اسم الشهرة " سيف الإسلام محمد ".

2- محمد صلاح حسين عودة، اسم الشهرة " محمد عودة أبو قطيط".

3- هشام نصر الدين إبراهيم علي درويش، اسم الشهرة " هشام نصر إبراهيم".

4- محمد علي محمد أحمد أبو النجا ، اسم الشهرة " محمد علي أبو النجا ".

5- سامح سوني سعيد محمود إبراهيم الخوانكي، اسم الشهرة " سامح سوني الخوانكي".

6- محمد طارق حسن عبد الغني ، اسم الشهرة "محمد طارق".

7- ايهاب عصمت حسن عاشور، اسم الشهرة "بيبو".

8- أحمد هاني محمد سعيد زاده، اسم الشهرة " أحمد هاني زاده".

9- محمد جمال عطية متولي، اسم الشهرة " محمد جمال (جيمي) ".

10- سامر أحمد عبد الوهاب أحمد، اسم الشهرة " سامر أحمد عبد الوهاب" .

11- أحمد سامر محمد سمير أبو الخير، اسم الشهرة " أحمد سامر".

12- محمود فيصل عنتر مصيلحي أبو العينين، اسم الشهرة " محمود فيصل أبو العينين".

13- محمد أسامة محمد الحسيني الغباشي ، اسم الشهرة " محمد أسامة".

14- عمرو عز مختار محمود، اسم الشهرة " عمرو عز مختار".

15- أحمد هشام حافظ أمين ، اسم الشهرة " أحمد هشام حافظ ".

16- خالد محمد المنتصر عبد المنعم الزيات ، اسم الشهرة " خالد الزيات".

17- محمود محمد محمود محمد طه، اسم الشهرة " المستشار / محمود محمد طه ".

18-.بسنت سيد مصطفى جوهر ، اسم الشهرة " بسنت سيد جوهر ".

19- أحمد محمد عمر دعبس ،اسم الشهرة " أحمد دعبس " .

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