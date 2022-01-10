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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا مفاجآت.. اللجنة الأولمبية تعتمد جميع المرشحين في انتخابات الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أعلن نادي الزمالك أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة  بعد تلقيه القائمة النهائية من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة .
وفيما يلي كشف بأسماء المرشحين لانتخابات نادي الزمالك.


أولاً : منصب رئيس مجلس الإدارة ، وعددهم 3 مرشحين وبياناتهم كالتالي :

1- عمر جلال حسن محمد هريدي، اسم الشهرة  " النائب عمر هريدي". 
2- أحمد سليمان عفيفي عباس ، اسم الشهرة " أحمد سليمان ".
3- مرتضى أحمد محمد منصور ، اسم الشهرة " مرتضى منصور".

ثانياً : منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وعددهم 4 مرشحين وبياناتهم كالتالي  :

1- ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي.
2- هشام نصر سليمان أحمد  ، اسم الشهرة " هشام نصر سليمان".
3- أحمد محمد عبد الغني عبد الرازق ، اسم الشهرة " أحمد عبدالغني".
4- مصطفى كامل عبد الباسط مصطفى هدهود ، اسم الشهرة " لواء دكتور مهندس مصطفى هدهود " .

ثالثاً : منصب أمين الصندوق، وعددهم 4 مرشحين وبياناتهم كالتالي  : 
1-محمد قدري محمد جلبى، اسم الشهرة " دكتور محمد راشد المراغي" .
2- هاني شكري نجيب جرجس، اسم الشهرة " هاني شكري".
3- محمد أحمد حمدي محمد ، اسم الشهرة " محمد حمدي".
4- خالد إبراهيم محمد لطيف، اسم الشهرة "خالد محمد لطيف".


رابعاً : منصب عضوية مجلس الإدارة، وعددهم 40 مرشحاً وبياناتهم كالتالي :
1- أحمد عفيفي مصطفى السيد، اسم الشهرة "دكتور مهندس / أحمد عفيفي".
2- أحمد عبدالحق عبد الوهاب السباعي، اسم الشهرة "أحمد عبدالحق السباعي".
3- رجب أحمد رواش إبراهيم ، اسم الشهرة "رجب رواش".
4- رفعت عبد الرؤوف شبل محمود، اسم الشهرة " رفعت شبل".
5- كريم محمد عادل السيد، اسم الشهرة "كريم عادل عبيد".
6- عصام الدين حسن سيد حسين اسلمبولي.
7- جمال عبدالناصر أمين محمود عقبي، اسم الشهرة "جمال عقبي".
8- هاني محمد فاروق أبو العز حسن، اسم الشهرة "هاني فاروق أبو العز".
9- عبدالله جورج عبده سعد، اسم الشهرة "عبدالله جورج سعد".
10- مصطفى سيد عبدالخالق عبدالرحمن، اسم الشهرة "دكتور . مصطفى عبدالخالق ".
11- هشام يكن حسين ذكي، اسم الشهرة " هشام يكن".
12- محمد ممدوح حسن الماوى، اسم الشهرة " محمد الماوى".
13 - مصطفى سيف النصر عبدالظاهر العماري، اسم الشهرة " مصطفى سيف العماري".
14- صبري محمد فتحي حسن، اسم الشهرة " صبري حسن".
15- الحسيني سمير محمد أحمد، اسم الشهرة " الحسيني سمير ".
16- أحمد محمد عبدالجواد محمد، اسم الشهرة " أحمد عبدالجواد".
17- أمال عبدالعاطي زوام إبراهيم ، اسم الشهرة "أمال زوام".
18- هاني عيد محمد عيد، اسم الشهرة "هاني عيد".
19- جمال محمود عبدالسلام شعلان، اسم الشهرة " د. جمال شعلان".
20- هاني محمد سعيد زاده، اسم الشهرة "هاني زاده".
21- حسن السيد عمر أحمد، اسم الشهرة "حسن عمار".
22- أسامة محمد عبد الباري محمد يوسف، اسم الشهرة "أسامة عبدالباري".
23- مجدي محمد محمد محمود، اسم الشهرة "مجدي السيوفي".
24- ماهر محمد شفيق شقران، اسم الشهرة " ماهر شفيق".
25- عمرو علي أدهم إبراهيم أدهم خليل، اسم الشهرة "عمرو علي أدهم إبراهيم أدهم خليل".
26- مصطفى محمد أحمد محمد بدوي، اسم الشهرة "مصطفى بدوي".
27- ماجد منصور أحمد قيشو، اسم الشهرة "ماجد قيشو".
28- مروة عبدالله رمضان عبدالله، اسم الشهرة "مروة عبدالله".
29- صبحي محمد عبدالسلام محمود، اسم الشهرة "صبحي عبدالسلام".
30- أحمد جمال عبدالشافي موسي، اسم الشهرة " أحمد جمال".
31- معتز محمد وفاء محمد أنور عمران، اسم الشهرة " معتز وفائي عمران".
32- محمد مصطفى محمد رحمي ، اسم الشهرة " محمد رحمي".
33- حامد عثمان حامد أحمد محمد، اسم الشهرة " هاني عثمان معن".
34- إيهاب جاد محمد الفولي ، اسم الشهرة "إيهاب الفولي".
35- أحمد مرتضى أحمد منصور، اسم الشهرة "أحمد مرتضى منصور".
36- علاء الدين مختار محمد مقلد، اسم الشهرة "لواء/ علاء مقلد".
37- سليمان حميد وهدان عمارة، اسم الشهرة " سليمان وهدان".
38- علاء الدين ناجي أحمد أبو العلا، اسم الشهرة " لواء /  علاء ناجي أبو العلا ".
39- جمال محمد عبد الحميد مصطفى، اسم الشهرة "جمال عبد الحميد".
40- مريم رزق نصحى غبير، اسم الشهرة "مريم رزق".


خامساً :منصب عضوية مجلس الإدارة (عضو الشباب) ، وعددهم 19 مرشحاً وبياناتهم كالتالي :
1- سيف الإسلام محمد يوسف السيد، اسم الشهرة " سيف الإسلام محمد ".
2- محمد صلاح حسين عودة، اسم الشهرة " محمد عودة أبو قطيط".
3- هشام نصر الدين إبراهيم علي درويش، اسم الشهرة " هشام نصر إبراهيم".
4- محمد علي محمد أحمد أبو النجا ، اسم الشهرة " محمد علي أبو النجا ".
5- سامح سوني سعيد محمود إبراهيم الخوانكي، اسم الشهرة " سامح سوني الخوانكي".
6- محمد طارق حسن عبد الغني ، اسم الشهرة "محمد طارق".
7- ايهاب عصمت حسن عاشور، اسم الشهرة "بيبو".
8- أحمد هاني محمد سعيد زاده، اسم الشهرة " أحمد هاني زاده".
9- محمد جمال عطية متولي، اسم الشهرة " محمد جمال (جيمي) ".
10- سامر أحمد عبد الوهاب أحمد، اسم الشهرة " سامر أحمد عبد الوهاب" .
11- أحمد سامر محمد سمير أبو الخير، اسم الشهرة " أحمد سامر".
12- محمود فيصل عنتر مصيلحي أبو العينين، اسم الشهرة " محمود فيصل أبو العينين".
13- محمد أسامة محمد الحسيني الغباشي ، اسم الشهرة " محمد أسامة".
14- عمرو عز مختار محمود، اسم الشهرة " عمرو عز مختار".
15- أحمد هشام حافظ أمين ، اسم الشهرة " أحمد هشام حافظ ".
16- خالد محمد المنتصر عبد المنعم الزيات ، اسم الشهرة " خالد الزيات".
17- محمود محمد محمود محمد طه، اسم الشهرة " المستشار / محمود محمد طه ".
18-.بسنت سيد مصطفى جوهر ، اسم الشهرة " بسنت سيد جوهر ".
19- أحمد محمد عمر دعبس ،اسم الشهرة " أحمد دعبس " .

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نادي الزمالك انتخابات مجلس الإدارة مديريه الشباب والرياضة بالجيزة مرتضى أحمد محمد منصور احمد سليمان

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