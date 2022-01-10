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نوران عطالله: شائعة وفاتي أظهرت لي حب الناس

الإعلامية نوران عطالله
الإعلامية نوران عطالله

كشفت الإعلامية نوران عطالله، تفاصيل اللحظات الصعبة التي عاشتها عقب انتشار شائعة وفاتها، اليوم الإثنين، على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
 

وقالت الإعلامية نوران عطالله، خلال تقديم برنامج «إنبوكس» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»: “كنت أسمع دائمًا عن الشائعات المنتشرة عبر السوشيال ميديا، ومكنتش باخدها بالفجاعة والفجاجة دي”.
 

وأضافت نوران عطالله، أن هذه الشائعة كانت مؤلمة لأسرتها ووالدها ووالدتها وإخوتها وأصدقائها، لافتة إلى أن عدم تحري الدقة للتأكد من صحة الخبر أزعجها، مقدمة التعازي في وفاة المعدة والصحفية التي يوجد تشابه في أسمائهما.
 

وتابعت نوران عطالله، إلى أن زميل لها بالقناة تواصل معها، اليوم، وطلب منها الاسم كاملاً بعدما طلبه مدير الإدارة العامة للمرور، مضيفة: «أفتكر إن فيه حد عامل مخالفة باسمي، أو فيه تشابه في الأسماء، أو فيه جريمة أو حاجة حصلت»، لافتة إلى أن نيابة الشيخ زايد تواصلت معها وأخبرتها أن هناك حالة وفاة لفتاة تدعى نوران عطالله.
 

وأوضحت نوران عطالله، أنها أرسلت رقم البطاقة للنيابة العامة؛ وتم التأكد أنها شخص آخر تشابه اسمها مع اسم نوران عطالله، موضحة أنها قرأت خبر وفاتها بعد ذلك عبر عدة مواقع إخبارية، والسوشيال ميديا «لقيت الفيسبوك نعي، والشارة السوداء، وإنا لله وإنا إليه راجعون».
 

وأردفت: «على قد ما هية حاجة صعبة بينتلي حب الناس، وخوفهم عليا، وفيه ناس لما رديت عليهم عيطوا وانهاروا ومكانوش مصدقين».
 


 

نوران عطالله اللحظات الصعبة المواقع الإلكترونية التواصل الاجتماعي برنامج إنبوكس

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