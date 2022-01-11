آدم الشرقاوي: عملت بمطعم.. ومسرحية روميو وجولييت لها فضل بتعليمي التمثيل.. فيديو

قال الفنان آدم الشرقاوي، إنه عندما كنت في المرحلة الجامعية بأمريكا، كنت أعمل في مطعم، مؤكدا أن والدي كان دائما ما يؤكد على أهمية العمل أيا كان.

وأضاف أدم الشرقاوي، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي ام سي”، “أنا حزين لأن اللغة العربية لدي قلت بشكل كبير، بعد إستمراري على مدار سنوات طويلة أتحدث الإنجليزية”.

وتابع أدم الشرقاوي، أنه قمت بالإنضمام لفريق المسرح بالجامعة، مؤكدا أنه قمت بأداء مسرحية “روميو وجولييت”، وكانت تلك المسرحية لها الفضل الكبير في تعليمي التمثيل، وكونت صداقات عديدة منها.

وأشار الفنان أدم الشرقاوي إلى أنه بعد مسرحية “روميو وجولييت”، اتفقت مع صديق لي بالتوجه نحو ولاية لوس أنجلوس وتعرفت على وكيل أعمالي الحالي، عندما عملت في أوبر، وكانت تلك بداياتي.