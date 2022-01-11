السيسي : إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية 2023

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من المقرر إنتاج أول سيارة كهربائية ، عام 2023، مضيفا :" الإنسان المخلوق الوحيد اللي ممكن يدمر وممكن يصلح ، متحدثا عن تجربة مصر باختصار ، وأضاف :" ربنا خلق الإنسان قادرا على الإعمار والتنمية ".

وتابع : “ نيويورك والدول المتحدة من 120 سنة كان حجم روث مخلفات الخيول يصل 5 ادوار وتقتل آلافا من البشر وكانت هذه بداية التحرك الإنساني في صناعة السيارات فورد ومن خلال الموقف ده ابتدت صناعة السيارات ”.

ولفت إلى أن :الخطر المناخي هيتم مجابهته والتعامل معاه من الجميع بشكل او آخر لان بداخله فرصة و في خلال ال8 سنين دول حجم السيارات الكهربائية أو الغاز اللي ممكن تطلع كبير جدا وبالتالي سيكون هناك احلال لحجم ضخم من السيارات اللي بتسخدم بنزين و احنا في مصر كنا شايفين ده ومن 5 سنين كنا بنتكلم اننا على استعداد لصناعة سيارات كهربائية في مصر ".