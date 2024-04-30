الغربان .. محسن محيي الدين يكشف سر ذقنه واللوك الجديد

كشف الفنان محسن محيي الدين سر الذقن واللوك الجديد الذي ظهر به، في لقائه ببرنامج أنا وهو وهي على قناة صدى البلد.

قال محسن محيي الدين خلال استضافته في برنامج أنا وهو وهي الذي تقدمه الإعلامية دينا رامز والإعلامية أية شعيب والإعلامي شريف نور الدين: «بعمل فيلم الغربان حاليًا إنتاج ضخم وعن فترة الأربعينيات يضم ممثلين من انجلترا والفنانين عمرو سعد وماجد المصري وأسماء أبو اليزيد».



أوضح أنه في فترة غيابه عن السينما 10 سنوات، ظهر جيل جديد وعرض عليه الكثيرون بعض الأعمال الفنية، لكنه رفض أن يقدم أدوار ثانية ولا تليق بنجوميته.

تحدث محسن محيي الدين عن تأثير الغياب عن الوسط الفني نفسيًا، قائلًا: «توقفي عن الفن سببه ظهور جيل جديد ولم أستطع أن أتراجع في أدواري وكل نجوم زمان أما دخلوا مرحلة الكبار أصبحت لهم هيبة».

