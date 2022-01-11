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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفاة المئات سنويا.. برلماني يطالب بإدراج المعديات ضمن حياة كريمة

احمد بهاء شلبي رئيس
احمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن

قدم النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، التعازي في ضحايا حادث معدية ( أشمون - القطا )، والذي وقع أمس.

 

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على أن الحكومة ملتزمة بضمان عدم تكرار مثل تلك الحوادث وتطوير المعديات، وإيجاد حل جذري يضمن للمواطن سلامته في العبور والتنقل.

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وطالب شلبي، الحكومة بإدراج المعديات علي النيل ضمن المشروع القومي " حياة كريمة "، نظرا للحوادث المؤسفة الواقعة بسبب تلك المعديات الخطرة، واستبدالها بكباري تحفظ أرواح المئات من المواطنين.

 

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، علي أن حوادث المعديات باتت كابوس حقيقي للمصريين، نتيجة القصص والروايات المأساوية لحوادثها، والذي يكون ضحاياها من طلبة المدارس وعمال المزارع والمصانع.

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