السيناريست أيمن سلامة: حرب أكتوبر أثرت علي منذ الصغر

قال أيمن سلامة، السيناريست الكبير، إنه نشأ فى دسوق بمحافظة كفر الشيخ، معقبا: “نشأة بسيطة.. ولدت عام 1967 ودخلت المدرسة تحديدا فى يوم 6 أكتوبر 1973 وبعد ما رحت كانت الميكروفونات تدور أن الدراسة تعطلت لبداية حرب أكتوبر”.

وأضاف “سلامة”، خلال حواره مع الإعلامي أيمن عدلي ببرنامج "كنوز مصر" المذاع على قناة أخبار مصر، أن حرب أكتوبر أثرت عليه وهو صغير، بسبب وجود حرب وجيش ووطن ودفاع عن ثوابت تاريخية.

وتابع: “والدي كان بيدهن الزجاج باللون الأزرق من أجل الطيران والغارات والدفاع الشعبي أعطى تعليمات بدهن جميع الأسر الزجاج بهذا اللون.. حتى لا يعرف العدو أن هناك بيوتا قريبة منه”.

وأشار إلى أنه كان ينتظر بيانا من الرئيس السابق أنور السادات بالحرب، معقبا: “هذا ساعد على تكويني، إلى جانب أني كنت فى أسرة قارئة.. وكان هناك جورنال يومي.. وكان حلمي أن أكون كاتبا".