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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيونس آيرس تستضيف المراجعة السنوية لقانون الفيفا 2022

الفيفا
الفيفا

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس لعقد النسخة القادمة من المراجعة السنوية لقانون الفيفا لكرة القدم في 10 و 11 مارس 2022.

الفيفا قد نظم المراجعة السنوية الأولى لقانون الفيفا لكرة القدم في ٢٠١٩ بهدف تقديم العمل التنظيمي والقضايا القانونية والقرارات الرئيسية الصادرة عن هيئات صنع القرار والهيئات القضائية، بالإضافة إلى إجراءات محكمة التحكيم الرياضية الرئيسية الناشئة عن قرارات الفيفا.

واستقر الفيفا علي أن يكون الحضور في المراجعة السنوية لقانون الفيفا لكرة القدم 2022 مجاني ومتاح لجميع ممثلي الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية والبطولات والأندية واللاعبين ونقابات الوكلاء والمطلوب فقط هو شهادة كورونا صالحة أو اختبار PCR قبل عقد فعاليات المراجعة ب٧٢ ساعة.

وستجرى الفعاليات باللغة الإنجليزية، مع ترجمة فورية إلى الإسبانية والفرنسية لأولئك الذين يحضرون شخصيًا وعبر الإنترنت.

الاتحاد الدولي لكرة القدم لقانون الفيفا لكرة القدم الفيفا pcr الإسبانية

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