الكاتب يوسف عماد يطرح روايته الجديدة فى معرض القاهرة

قال الكاتب يوسف عماد، إنه طرح روايته الجديدة "بيت القبرصي" فى الأسواق عن دار الرسم.

وأضاف فى تصريحات صحفية أنه من المقرر أن يشارك بها فى معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ53.



وتابع الكاتب يوسف عماد، أن الرواية تدور أحداثها فى إطار ساخر وغموض ورعب نفسي.

ولفت أنها تحكي عن لعنة بيت القبرصي الذى يقوم بشراءه هشام حسن الوالي وهو شخص يعمل في ترميم المنازل القديمه واعادة بيعها.

واختتم أن المنزل لم يكون رعب بشكله التقليدي ولكن الرعب بداخله يندرج تحت "الرعب النفسي" الذى يجسد لهشام كل مخاوفه وذكرياته القديمه.

يذكر أن يوسف عماد طرح خلال السنوات الماضية عدد من الروايات وهي: الساعي 2018، المبهج 2018 أيضًا، أربع عيون 2019 وفى عام 2020 صدرت روايته الرابعة "نسخة مرممة" وحققت نجاحًا كبيرًا.