سهلة ولذيذة .. طريقة عمل شيش طاووق

شيش طاووق من الأطباق الرئيسية التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الصغار، و يتميز شيش طاووق بمذاقه الشهي واللذيذ بالإضافة إلي ذلك غني بالخضروات الصحية التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان.

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل شيش طاووق في المنزل.

مقادير شيش طاووق



صدور دجاج مقطعة

-للتبيلة :

شطة

زعتر

فلفل أسود وملح

طماطم

بصل مكعبات

فلفل ألوان مكعبات

فصوص ثوم

بابريكا

للتقديم:

بصل شرائح

سماق



طريقة تحضير شيش طاووق



للتتبيلة:

- يخلط ماء بصل مع ملح وفلفل وبابريكا وشطة وزبادي وزعتر وثوم مفروم.