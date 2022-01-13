السيسي: ننظر بكل تقدير وإيجابية في التنمية بإثيوبيا لكن ليس على حساب المياه.. فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر حرصت على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.

وأضاف "السيسي"، خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم،: "مصر لجأت إلى مجلس الأمن لتسريع عملية التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة"، متابعا: "حرصت منذ توليت السلطة على إدارة ملف سد النهضة من خلال الحوار الهادئ بعيدا عن عن أي شكل من أشكال الانفعال والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".



وأشار: "في مارس 2015 وصلنا إلى اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا والسودان وهو ألا يتم ملء السد إلا بعد الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن عملية الملء والتشغيل".



وأوضح: "عندما مرت السنوات ولم نصل إلى حل والموقف الإثيوبي كان جامدا اضطرينا إلى التحرك في اتجاه مجلس الأمن لكي نعطي قوة دفع للقضية".



وتابع: "دائما نقول أن التعاون أفضل، ودائما أقول أننا ننظر بكل تقدير وإيجابية في التنمية للأشقاء في إثيوبيا لكن ليس على حساب المياه".

