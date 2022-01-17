ميقاتي: لا تدخل بعمل القضاء وأدعو لإظهار الحقيقة في قضية انفجار ميناء بيروت

أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن موقفه المعلن والثابت، هو أنه لا يتدخل في عمل القضاء ويدعو إلى إحقاق الحق في هذا الملف، وإظهار الحقيقة التي ينشدها الجميع في التحقيقات بقضية انفجار ميناء بيروت البحري.

جاء ذلك في بيان صباح اليوم /الاثنين/ نفى فيه المكتب الإعلامي لميقاتي ما ورد في إحدى الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، حول قيام ميقاتي بالطلب سرا من بعض الجهات التنسيق مع أهالي ضحايا ميناء انفجار بيروت البحري، لتقديم دعاوى جديدة ضد قاضي التحقيق في القضية طارق البيطار بسبب التمييز.

وأوضح المكتب الإعلامي لميقاتي أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، ويندرج في إطار ما وصفه المكتب بالحملة التي تقودها الصحيفة - "الأخبار" اللبنانية - منذ فترة على رئيس الحكومة.